Польща на шляху виходу з Євросоюзу?

Рішення польських суддів мало для кого стало несподіванкою. Тим не менше, коли воно було озвучене, у політичних колах у Брюсселі вердикт спричинив шок. Конституційний суд Польщі - не більше, не менше - у четвер, 7 жовтня оголосив, що частина засадничих угод ЄС суперечать польській конституції. Цей сигнал з Варшави розцінюється не інакше, ніж крок у напрямку виходу з Євросоюзу.

ЄС базується на спільних правових засадах

Глава Європарламенту Давід Сассолі заявив, що вердикт суддів не залишиться без наслідків. "Прерогатива європейського права над національним не має викликати сумнівів", - наголосив він. Той, хто порушує цей принцип, ставить під загрозу самі засади ЄС, нагадує Сассолі. "Ми закликаємо Єврокомісію вдатися до необхідних кроків", - закликав він від імені євродепутатів.

Єврокомісія, яка покликана відстоювати засадничі угоди, на яких тримається ЄС, заявила, що рішення суду у Варшаві викликає серйозні побоювання щодо збереження непохитного принципу прерогативи європейського права над національним і ставить під сумнів авторитет Суду ЄС у Люксембургу.

Брюссель нагадав, що рішення Суду ЄС є обов'язковими до виконання всіма членами спільноти, включно з судовою гілкою влади. Єврокомісар з питань юстиції Дід'є Рейндерс запевнив, що не вагатиметься застосовувати всі наявні в рамках європейського законодавства інструменти, щоби домогтися дотримання цього принципу. Схоже, це недвозначний сигнал про те, що Брюссель зрештою діятиме більш активно і реалізовуватиме завислу вже кілька років у повітрі процедуру, передбачену статтею 7 Договору ЄС. Цей припис передбачає можливість відібрати у країни право голосу на самітах та в інституціях Євросоюзу, якщо буде встановлено факт систематичних грубих порушень принципів правової держави з боку країни-члена ЄС.

Дотепер Єврокомісія і Рада ЄС намагалися уникнути прямої конфронтації з урядом у Варшаві. Однак після нинішнього вердикту Конституційного суду Польщі цей сценарій стає дедалі більш імовірним. У Брюсселі його сприймають як оголошення війни. "ЄС - це спільнота цінностей і права і це мають визнавати всі країни-члени", - зазначила Єврокомісія у своїй заяві.

Європейські інституції вже давно застерігали Польщу

"Важко повірити, коли уряд, сформований партією "Право і справедливість", запевняє, що не хоче виходу країни з ЄС. Адже він діє з точністю до навпаки. Все, годі!", - написав Жерон Ленерс, представник Європейської народної партії у комітеті Європарламенту з питань юстиції. Цей вердикт - виклик всьому Євросоюзу, а влада у Варшаві втратила довіру міжнародних партнерів, переконаний євродепутат.

Пряма конфронтація назрівала давно. Європейські інституції у минулому вже неодноразово називали нелегітимними положення судової реформи у Польщі, в рамках якої правляча партія фактично отримала повний контроль над судовою системою. Несумісною з європейським правом цю реформу неодноразово називав і Суд ЄС. Відповідно, нелегітимним у Брюсселі вважають і Конституційний суд Польщі, оскільки його нинішній склад був сформований під безпосереднім впливом діючої влади і не сприймається як незалежний. "Визнаючи угоди ЄС несумісними з польським законодавством, нелегітимний Конституційний суд поставив країну на рейки виходу з Євросоюзу", - констатує Жерон Ленерс. За його словами, спільнота не має права бездіяльно спостерігати за тим, як у Польщі руйнуються засади правової держави. Ленерс очікує нарешті від Єврокомісії рішучих дій на противагу "автократам у Варшаві". У Європейські народній партії, яка становить найбільшу фракцію у Європарламенті, лунають вимоги заморозити субсидії ЄС. Тим часом фінансовий батіг вже був задіяний: Брюссель заморозив виплату Польщі допомоги з "коронавірусного" спецфонду.

Політики і оглядачі прирівнюють рішення Конституційного суду Польщі до заяви про вихід з ЄС

"У Польщі є два варіанти"

"Темний спецарій стає реальністю у Польщі", - зазначено у заяв фракції соціалістів у Європарламенті. Ця політична сила також очікує від Єврокомісії, що вона нарешті задіє санкційний механізм, передбачений на випадок недотримання принципів правової держави.

Євродепутатка Катарина Барлі (Katarina Barley) констатувала, що польський уряд цілеспрямовано і свідомо йшов до такого сценарію. У тому, що це не має залишитися без наслідків, переконаний і її колега по фракції Єнс Гаєр (Jens Geier). "Якщо ЄС вже не є спільним правовим простором, то спільнота може просто розвалитися. У Польщі тепер є два варіанти. Або польська конституція має бути приведена у відповідність до європейського права. Або ж Польща має вийти з ЄС", - каже Гаєр.

"Більше не дивитися, склавши руки"

Особливо розлюченими діями Польщі є Зелені у Європарламенті, які вже не один рік попереджають з огляду на дії влади у Варшаві про загрозу віддалення Польщі від ЄС. "Уряди країн ЄС більше не мають права сидіти, склавши руки, і спостерігати за тим, як польська влада намагається переписати норми демократії", - заявила Террі Райнтке (Terry Reintke), яка виступає доповідачкою Європарламенту з питань дотримання норм правової держави у Польщі. На її думку, формально вже розпочаті санкційні процедури в рамках статті 7 Договору ЄС, мають тепер бути продовжені на практиці.

Заступник голови комітету з питань юстиції Сергій Лагодинський прокоментував: "Рішення у Варшаві - це передовсім удар в обличчя польських громадян". Таким чином, переконаний політик від Зелених, влада позбавляє поляків захисту, який надає їм європейське законодавство. Лагодинський нагадує, що все це робиться руками залежних суддів, яких європейські партнери вважають нелегітимними. Депутат також підтримує застосування фінансових санкцій проти Варшави.

"Це шокує. Польща прощається з європейським правопорядком. Це не має залишитись без фінансових наслідків. Європейські гроші мають платитися лише там, де діють європейські правила", - зазначив колега Лагодинського по фракції Даніель Фройнд (Daniel Freund).

"Революція і оголошення про вихід"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький неодноразово заперечував, що його уряд планує вихід країни з ЄС. Однак правники сумніваються у щирості цих заяв і констатують, що з огляду на рішення Конституційного суду "Polexit" є цілком реальним сценарієм. Експерт з європейського права професор Франц Маєр "Franz C. Mayer" зазначає, що рішення про несумісність прерогативи європейського права з конституцією Польщі, може трактуватися як співставне із заявою про вихід з ЄС відповідно до статті 50 Договору ЄС. "Або вони міняють конституцію, або виходять з ЄС", - зазначив Маєр.

Таку думку поділяє і професор Лорент Пех (Laurent Pech). Він називає рішення суду у Варшаві "заявою про вихід з єдиного правового простору ЄС". А його колега професор Рене Репасі назвав суддівське рішення у Варшаві "правовою революцією". За його словами, таких далекосяжних наслідків - аж до розриву правовідносин з ЄС - і близько не мало жодне інше національне судове рішення в історії спільноти.