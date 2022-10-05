60 відсотків жителів ЄС підтримують постачання зброї Україні

За результатами опитування Eupinions, більшість жителів ЄС підтримує подальше постачання зброї Україні. Найменшу підтримку ця ініціатива має в Італії - там 42 відсотка жителів виступають за продовження постачання зброї.

Більшість жителів Євросоюзу, а саме 60 відсотків, виступають за подальше постачання озброєння в Україну. Про це свідчать дані опитування Eupinions, що були оприлюднені Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung) у середу, 5 жовтня, спільно з бельгійським фондом King Baudouin.

У Німеччині продовження надання Україні зброї підтримує 61 відсоток населення. Італія, як показали результати, є єдиною країною ЄС, жителі якої здебільшого не підтримують цю ініціативу - за постачання зброї Києву висловилися 42 відсотка італійців.

Поляки, навпаки, є особливо активними прихильниками цієї ідеї - її підтримують 84 відсотка респондентів у Польщі.

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Подолання залежності від російських енергоносіїв

Результати опитування також показали, що 72 відсотка жителів ЄС хотіли б, щоб Євросоюз позбувся залежності від російських енергоресурсів. Задля досягнення цієї мети вони були б готові миритись з особистими труднощами, заявили учасники дослідження.

Найактивніше на підтримку цього висловилися поляки (80 відсотків) та італійці (76 відсотків). У той же час у Німеччині, залежність якої від російського газу залишається високою, частка тих, хто б схвалив вихід із цієї залежності навіть з урахуванням особистого дискомфорту, виявилася найнижчою серед усіх країн ЄС: 69 відсотків.

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Ставлення до українських біженців

Щодо ставлення жителів ЄС до українців, які рятуються від війни і змушені шукати притулку у країнах Європи, 81 відсоток опитаних сказали, що підтримують політику прийому українських біженців.

Дані для опитування Eupinios, яке Фонд Бертельсмана проводить кожні три місяці, було зібрано в червні 2022 року. У репрезентативному дослідженні взяли участь 12 тисяч осіб, які проживають на території всього Євросоюзу.