60 відсотків жителів ЄС підтримують постачання зброї Україні
Олександра Іванова | Тетяна Кирилюк
8 хв. тому
За результатами опитування Eupinions, більшість жителів ЄС підтримує подальше постачання зброї Україні. Найменшу підтримку ця ініціатива має в Італії - там 42 відсотка жителів виступають за продовження постачання зброї.
Більшість жителів Євросоюзу, а саме 60 відсотків, виступають за подальше постачання озброєння в Україну. Про це свідчать дані опитування Eupinions, що були оприлюднені Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung) у середу, 5 жовтня, спільно з бельгійським фондом King Baudouin.
У Німеччині продовження надання Україні зброї підтримує 61 відсоток населення. Італія, як показали результати, є єдиною країною ЄС, жителі якої здебільшого не підтримують цю ініціативу - за постачання зброї Києву висловилися 42 відсотка італійців.
Поляки, навпаки, є особливо активними прихильниками цієї ідеї - її підтримують 84 відсотка респондентів у Польщі.
Результати опитування також показали, що 72 відсотка жителів ЄС хотіли б, щоб Євросоюз позбувся залежності від російських енергоресурсів. Задля досягнення цієї мети вони були б готові миритись з особистими труднощами, заявили учасники дослідження.
Найактивніше на підтримку цього висловилися поляки (80 відсотків) та італійці (76 відсотків). У той же час у Німеччині, залежність якої від російського газу залишається високою, частка тих, хто б схвалив вихід із цієї залежності навіть з урахуванням особистого дискомфорту, виявилася найнижчою серед усіх країн ЄС: 69 відсотків.
Щодо ставлення жителів ЄС до українців, які рятуються від війни і змушені шукати притулку у країнах Європи, 81 відсоток опитаних сказали, що підтримують політику прийому українських біженців.
Дані для опитування Eupinios, яке Фонд Бертельсмана проводить кожні три місяці, було зібрано в червні 2022 року. У репрезентативному дослідженні взяли участь 12 тисяч осіб, які проживають на території всього Євросоюзу.