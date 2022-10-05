  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Український прапор
Демонстрація з нагоди 31-ої річниці незалежності України у БрюсселіФото: Johanna Geron/REUTERS
СуспільствоЄвропа

60 відсотків жителів ЄС підтримують постачання зброї Україні

Олександра Іванова | Тетяна Кирилюк
8 хв. тому

За результатами опитування Eupinions, більшість жителів ЄС підтримує подальше постачання зброї Україні. Найменшу підтримку ця ініціатива має в Італії - там 42 відсотка жителів виступають за продовження постачання зброї.

https://www.dw.com/uk/60-vidsotkiv-ziteliv-es-pidtrimuut-postacanna-zbroi-ukraini/a-63343923

Більшість жителів Євросоюзу, а саме 60 відсотків, виступають за подальше постачання озброєння в Україну. Про це свідчать дані опитування Eupinions, що були оприлюднені Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung) у середу, 5 жовтня, спільно з бельгійським фондом King Baudouin.

У Німеччині продовження надання Україні зброї підтримує 61 відсоток населення. Італія, як показали результати, є єдиною країною ЄС, жителі якої здебільшого не підтримують цю ініціативу - за постачання зброї Києву висловилися 42 відсотка італійців. 

Поляки, навпаки, є особливо активними прихильниками цієї ідеї - її підтримують 84 відсотка респондентів у Польщі.

Читайте також: Поставки зброї Україні: військові Бундесверу попередили про "канібалізацію"

Подолання залежності від російських енергоносіїв

Результати опитування також показали, що 72 відсотка жителів ЄС хотіли б, щоб Євросоюз позбувся залежності від російських енергоресурсів. Задля досягнення цієї мети вони були б готові миритись з особистими труднощами, заявили учасники дослідження.

Найактивніше на підтримку цього висловилися поляки (80 відсотків) та італійці (76 відсотків). У той же час у Німеччині, залежність якої від російського газу залишається високою, частка тих, хто б схвалив вихід із цієї залежності навіть з урахуванням особистого дискомфорту, виявилася найнижчою серед усіх країн ЄС: 69 відсотків.

Читайте також: В ЄС починається півріччя газової економії

Ставлення до українських біженців

Щодо ставлення жителів ЄС до українців, які рятуються від війни і змушені шукати притулку у країнах Європи, 81 відсоток опитаних сказали, що підтримують політику прийому українських біженців.

Дані для опитування Eupinios, яке Фонд Бертельсмана проводить кожні три місяці, було зібрано в червні 2022 року. У репрезентативному дослідженні взяли участь 12 тисяч осіб, які проживають на території всього Євросоюзу.

 

Куточок України в центрі Німеччини

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

World Cup 2030

Україна подала заявку на проведення ЧС з футболу

Конфлікти
2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Генерал США Петреус про зборю від Заходу й Україну в НАТО

Генерал США Петреус про зборю від Заходу й Україну в НАТО

Конфлікти
23 год. тому
15:33 хв.
external

Західні експерти про контрнаступ ЗСУ та безсилля Путіна

Західні експерти про контрнаступ ЗСУ та безсилля Путіна

Конфлікти
34 хв. тому
06:16 хв.
Український прапор над руїнами будинку в Долині на Донеччині, фото 24 вересня 2022 року

Нові успіхи контрнаступу України: що кажуть західні експерти

Нові успіхи контрнаступу України: що кажуть західні експерти

Конфлікти
2 год. тому
Президенти Білорусі та РФ Олександр Лукашенко та Володимир Путін

"РФ введе війська": чи чекає Білорусь те саме, що й Україну?

"РФ введе війська": чи чекає Білорусь те саме, що й Україну?

Політика
22 год. тому
Масові протести в Ірані

Революція жінок в Ірані: що буде далі?

Революція жінок в Ірані: що буде далі?

Права людини
23 год. тому
external

Як Лиман "зачищають" від російської військової техніки

Як Лиман "зачищають" від російської військової техніки

Конфлікти
4 жовтня 2022 р.
02:53 хв.
На головну сторінку