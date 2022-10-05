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Робота української артилерії
Робота української артилеріїФото: ANATOLII STEPANOV/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

ЗСУ, ймовірно, можуть вдарити по ключовій трасі на Луганщині

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Українська армія наближається до меж Луганщини, вказують британські розвідники. За їхніми даними, тепер ЗСУ, ймовірно, можуть дістати до ключової траси Сватове-Кремінна більшістю своїх артилерійських систем.

https://www.dw.com/uk/zsu-jmovirno-mozut-vdariti-po-klucovij-trasi-na-lugansini-britanska-rozvidka/a-63338551

Україна і далі просувається в наступі як на північно-східному, так і на південному фронтах, йдеться у щоденному зведенні британської розвідки за середу, 5 жовтня, яке публікує у Twitter міністерство оборони Великобританії.

За даними британських розвідників, на Харківщині українські військові закріпилися на значній ділянці території на схід від річки Оскіл. ЗСУ просунулися на відстань до 20 км за річку вглиб російської оборонної зони в напрямку вузла постачання міста Сватове на Луганщині, зазначають розвідники.

"Цілком ймовірно, що тепер Україна може завдати удару по ключовій дорозі Сватове-Кремінна більшістю своїх артилерійських систем, що ще більше ускладнить здатність Росії поповнювати постачання своїх підрозділів на сході", - вважають у розвідці Великобританії.

Там також припускають, що з політичної точки зору російські лідери, дуже імовірно, будуть занепокоєні тим, що українські підрозділи зараз наближаються до кордонів Луганської області, яку Росія анексувала.

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Успіхи контрнаступу України

Про прогрес у контрнаступі напередодні заявляв президент України Володимир Зеленський. У зверненні ввечері 4 жовтня він повідомив, що ЗСУ за тиждень звільнили "десятки населених пунктів" Херсонщини, Харківщини, Луганщини та Донеччини.

Раніше, всього через день після оголошення Росією анексії територій чотирьох регіонів України, українська армія увійшла до Лиману, що на Донеччині. Звільнення міста, на думку експертів, дає українській армії можливість просування на Луганському напрямку - до міст Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

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