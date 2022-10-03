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У судді Верховного суду виявили паспорт РФ. Архівне фотоФото: Fotolia/apops
ПолітикаУкраїна

У ВС не змогли звільнити суддю, у якого виявили паспорт РФ

Максим Сидоржевський
3 год. тому

Зборам суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного суду забракло одного голосу, щоб звільнити голову цього суду Богдана Львова. За даними СБУ, він має паспорт РФ.

https://www.dw.com/uk/v-ukraini-ne-zmogli-zvilniti-suddu-vs-u-akogo-viavili-rosijskij-pasport/a-63322470

Служба безпеки України підтвердила наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду (ВС) Богдана Львова російського громадянства, йдеться у офіційному повідомленні Верховного суду у понеділок, 3 жовтня.

У зв'язку з цим у понеділок відбулися збори суддів Касаційного господарського суду у складі ВС з питання дострокового звільнення Львова посади. Утім, для ухвалення цього рішення зборам забракло одного голосу: 21 учасник підтримав звільнення, у той час як 18 проголосувало "проти", а для звільнення судді з посади необхідно було набрати щонайменше 22 голосів "за". "Отже, Богдан Львов залишається головою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, оскільки для звільнення його з посади необхідно було 22 голоси", - йдеться у повідомленні на сайті суду.

Суддя Львов усе заперечує

Сам суддя спростовує наявність у нього російського громадянства і вважає, що проти нього ведеться "брехлива та замовна" кампанія. "Я пройшов поліграф. Для мене особисто в цьому потреби не було. Я громадянин виключно України", - написав Львов у Facebook у понеділок.

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За його словами, у результаті перевірки на поліграфі було підтверджено правдивість його заяв про те, що у нього немає і ніколи не було паспорта громадянина РФ. "Це дослідження я пройшов у Всеукраїнській асоціації поліграфологів за участі двох експертів, один з яких є виконавчим директором цієї асоціації", - наголосив чиновник, який у своєму пості оприлюднив висновок результатів дослідження на поліграфі. "Чекаю на викриття замовників цієї брудної кампанії, метою якої був підрив не просто довіри до мене, а довіри до всього Верховного Суду!" - написав Львов.

Журналістське розслідування "Схем" щодо Львова

15 вересня було опубліковано розслідування проєкту "Радіо Свобода" "Схеми", присвячене російському громадянству Львова. У ньому стверджується, що Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство РФ на підставі довідки військовослужбовця, а потім поновив паспорт після досягнення ним 45-річного віку у 2012-му році. У розслідуванні також йшлося про те, що суддя свідомо користувався російськими документами, зокрема, під час операцій із незадекларованою нерухомістю у Москві.

Після публікації розслідування у Національному антикорупційному бюро України відкрили кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування квартири суддею за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України - "умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації".

29 вересня вийшло продовження розслідування "Схем", у якому журналісти детально аналізують документи, які, на їхню думку, підтверджують факт наявності у Львова російського громадянства. Також журналісти наводять дані офіційних російських баз даних, які це підтверджують. "Як дізнались "Схеми" з декількох джерел, низка органів влади, включно з Офісом президента, отримали ствердну відповідь з СБУ - український суддя Богдан Львов таки має громадянство РФ. У (президента України Володимира) Зеленського поки ніяк публічно не прокоментували ці факти", - йдеться, зокрема, у матеріалі.

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