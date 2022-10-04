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Кубок світу з футболу Фото: Mike Egerton/PA Wire/emipics/picture-alliance
СпортУкраїна

Україна приєднається до заявки на проведення ЧС з футболу

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Про приєднання України до заявки Іспанії і Португалії на проведення чемпіонату світу з футболу повідомило кілька ЗМІ. Офіційно оголосити про це мають 5 жовтня у штаб-квартирі УЄФА.

https://www.dw.com/uk/ukraina-priednaetsa-do-zaavki-ispanii-i-portugalii-na-provedenna-cs-z-futbolu/a-63332612

Україна приєднається до заявки Іспанії та Португалії на проведення фінальної частини Чемпіонату світу (ЧС) з футболу 2030 року. Про це у вівторок, 4 жовтня, повідомили британське видання The Times та агентство новин AP.

За даними AP, офіційно оголосити про новий формат заявки збираються у штаб-квартирі Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) у швейцарському Ньйоні у середу, 5 жовтня. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко підтвердив агенції, що буде присутній під час оголошення заявки. Утім, він відмовився розкрити її деталі.

Першим про приєднання України до заявок Іспанії та Португалії написала у вівторок The Times, посилаючись на власні джерела. Згодом іспанське видання El Mundo повідомило, що йому підтвердили ці плани в уряді країни. За даними видання, ініціював включення України до заявки на проведення ЧС-2030 особисто президент країни Володимир Зеленський. Протягом останніх тижнів з цього приводу відбувалися інтенсивні переговори сторін, зазначає El Mundo.

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В Іспанії та Португалії розраховують, що приєднання України до заявки збільшить шанси на здобуття права на проведення світової першості. За даними іспанських ЗМІ, спільна південноамериканська заявка від Аргентини, Чилі, Парагваю та Уругваю, збірні яких сукупно перемогли на 24 чемпіонатах світу, вважалася фаворитом серед усіх кандидатів на проведення ЧС-2030. Окрім того, на проведення чемпіонату претендують Болгарія, Греція, Румунія та Сербія, які теж подали спільну заявку, а також Марокко.

Після ЧС-2022 у Катарі, який відбудеться у грудні цього року, наступна світова футбольна першість пройде у 2026 році у США, Канаді та Мексиці.

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