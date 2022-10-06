ЗСУ: З жовтня під контролем 29 населених пунктів Херсонщини

З початку жовтня Збройні сили України (ЗСУ) взяли під контроль 29 населених пунктів Херсонської області. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"На Херсонському напрямку (...) з 1 жовтня 29 населених пунктів взяті під контроль", - сказав він. Назви населених пунктів Громов не уточнив.

За шість днів звільнили 400 квадратних кілометрів Херсонщини

У свою чергу речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що протягом жовтня українські військові звільнили понад 400 квадратних кілометрів території Херсонщини. "Проводяться стабілізаційні заходи в цих населених пунктах. Вони зачищаються і вивчаються, оскільки знаємо, що окупант по собі залишає багато неприємних сюрпризів: від касетних снарядів, що не розірвалися під час обстрілів, до замінувань ділянок місцевості та будівель", - розповіла вона.

Зокрема, за її словами, у Бериславському районі Херсонської області ЗСУ звільнили від російської окупації дев'ять населених пунктів: Любимівку, Хрещенівку, Українку, Велику та Малу Олександрівки, Давидів Брід, Петропавлівку, Нововоскресенське та Новогригорівку.

ЗСУ посунули лінію фронту на 20 кілометрів на Півдні

Коментуючи прогрес ЗСУ на цьому напрямку, Гуменюкзаявила, що українські військові посунули лінію фронту на Півдні на 20 кілометрів від початку контрнаступу в регіоні.

Вона також зазначила, що вже є факти появи на Півдні України росіян, які були відправлені на фронт в рамках оголошеної 21 вересня президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації. Утім, за її словами, "вони не дуже підготовлені та більше виконують роль гарматного м'яса". В якості основного підрозділу росіяни використовують повітряно-десантні війська, які підтягнули в регіон у значній кількості, додала вона.

Такі ж дані сьогодні вранці озвучила військова розвідка міністерства оборони Великобританії: від початку контрнаступу на Херсонщині 2 жовтня ЗСУ посунули лінію фронту на Півдні на 20 кілометрів. У розвідці зазначають, що це вдалося зробити насамперед завдяки просуванню вздовж східного берега Інгульця та західного берега Дніпра, однак ЗСУ поки що не загрожують основним російським оборонним позиціям.

Раніше британська розвідка повідомляла, що для оборони Херсона РФ спрямувала більшу частину своїх недоукомплектованих повітряно-десантних військ, які не мають достатньої кількості особового складу. Через брак додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту РФ, імовірно, розгорне мобілізовані резерви у цьому секторі, припустили у розвідці Великобританії.

"Російське командування, ймовірно, розглядає зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш актуальних проблем", - зауважується в огляді. Так, пошкоджена переправа через Дніпро в цьому районі залишається одним із небагатьох доступних для РФ шляхів для поповнення сил. На думку британських розвідників, зараз Росія постала перед дилемою - відведення бойових сил за Дніпро робить оборону решти Херсонської області більш надійною, втім політичний імператив Кремля - залишатися і захищатися.

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