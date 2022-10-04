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Українські війська досягають успіху на полі бою, вважають в ПентагоніФото: Metin Aktas/AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Україна досягає ключових цілей на полі бою - Пентагон

Степан Смишляєв
2 год. тому

Успіхи на Харківщині і останні просування в Херсонській області можуть дозволити ЗСУ суттєво покращити позиції напередодні зими.

https://www.dw.com/uk/ukraina-dosagae-kilkoh-klucovih-cilej-na-poli-bou-pentagon/a-63328649

Українські війська посилюють свої позиції у війні проти Росії напередодні зими та наближаються до досягнення кількох ключових цілей на полі бою, зокрема на Херсонщині, Харківщині та Донеччині. Про це американському Центру стратегічних та міжнародних досліджень заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селесте Валландер ввечері у понеділок, 3 жовтня, повідомляє Reuters.

"Схоже, що Україна зараз на шляху до досягнення всіх трьох цих цілей", - наголосила вона.

Ця заява була зроблена в той самий день, коли ЗСУ здійснили найбільший прорив на півдні країни з початку війни, звільнили декілька населених пунктів на Херсонщині і швидко просунулися вздовж Дніпра, загрожуючи мережам постачання тисяч російських військових, зауважує Reuters.

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Відтіснити росіян на правому березі Дніпра

Оцінюючи нещодавні успіхи ЗСУ, Валландер зазначила, що звільнення Лимана "суттєво вплине на здатність Росії здійснювати постачання, поповнення та переміщення сил вздовж передової лінії конфлікту".

Також  за її словами, "великою поразкою Росії" стало б відтіснення її військ на західному березі Дніпра в Херсонській області, адже це ще більше ускладнить просування росіян в бік Одеси, що було однією із заявлених ними цілей на початку широкомасштабного вторгнення. "Це стає набагато важчим, і це дасть Україні набагато кращу оборонну позицію, щоб витримати ймовірне послаблення активних боїв протягом зими", - зазначила помічниця міністра оборони США.

Водночас інший чиновник з Пентагону, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, зазначив, що попри оголошену РФ мобілізацію, Вашингтон наразі не зафіксував масштабного посилення Росією своїх військ в Україні. "Загалом кажучи, ми бачили відносно невелику кількість (російських підкріплень - Ред.), але нічого великого на цьому етапі", - зауважив він.

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