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Робота рятувальників в ХарковіФото: Daniel Carde/ZUMA Press/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Удар РФ на Запоріжжю: двоє загиблих, під завалами ще є люди

Анастасія Шепелева
26 хв. тому

Російські війська сімома ракетами атакували Запоріжжя. Двоє людей загинули, ще щонайменше п'ятеро перебувають під завалами багатоповерхівок.

https://www.dw.com/uk/raketnij-udar-po-zaporizzu-dvoe-zagiblih-pid-zavalami-se-e-ludi/a-63351732

Війська РФ завдали зранку у четвер, 6 жовтня, завдали сім ракетних ударів по Запоріжжю, під обстріл потрапили житлові будинки. Щонайменше двоє цивільних загинули, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух. За його даними, ще мінімум п'ятеро людей перебувають під завалами будинків, рятувальники продовжують роботу.

Водночас, як зазначив в дописі у Telegram Старух, багатьох мешканців вдалося врятувати, серед них - трирічна дівчинка, її госпіталізували. Загалом наразі відомо про 10 постраждалих внаслідок ракетного удару, вісім з них госпіталізували з травмами середньої та легкої тяжкості, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. 

Інші регіони теж під ударом

Цього ж ранку Росія обстріляла Шепетівський район Хмельницької області, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. За його інформацією, одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом, інша - на пустирі, загиблих та постраждалих немає. Атаки спричинили незначні пошкодження будинків поблизу, зазначив Гамалій в дописі у Telegram.

Також під вогнем РФ перебували населені пункти у Харківській області. Як повідомив в Telegram глава ОВА Олег Синєгубов, трьох чоловіків госпіталізували через отримані поранення в Куп'янському районі. Окрім того, за його інформацією, війська РФ завдали кілька ударів про промислових об‘єктах Основ’янського району Харкова. Попередньо - з дронів-камікадзе.

З іранських БПЛА РФ атакувала і південь України. Сім з дев'яти іранських Shahed-136, які за ніч були знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", збили на Миколаївщині, повідомив в Telegram очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Впродовж ночі війска РФ неодноразово обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії, повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко. "У Нікополі зайнялася пожежа в оселі людей. Її уже приборкали. Пошкоджені десяток приватних будинків, підприємство та лінії електропередач", - написав він у Telegram. Також під обстрілами вночі перебували Марганецька та Мирівська громади. За попередніми даними, люди під час обсрілів не постраждали, зазначив Резніченко.

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