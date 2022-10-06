  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Кирило Шевченко
Ексглава НБУ Кирило Шевченко (архівне фото)Фото: picture-alliance/NurPhoto/S. Kharchenko
ПолітикаУкраїна

Верховна Рада України звільнила голову Нацбанку Шевченка

Тетяна Кирилюк
1 год. тому

За звільнення голови Національного банку України Кирила Шевченка проголосували 263 депутати. Президент України Володимир Зеленський пропонує призначити главою НБУ ексочільника "Ощадбанку" Андрія Пишного.

https://www.dw.com/uk/verhovna-rada-ukraini-rada-zvilnila-sevcenka-z-posadi-golovi-nacbanku/a-63359791

Верховна Рада України звільнила з посади голови Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка. Подання президента України Володимира Зеленського у четвер, 6 жовтня, підтримали 263 депутати, повідомляється на сайті парламенту. Сам Шевченко на засіданні присутній не був. 

Глава НБУ подав заяву про відставку 4 жовтня. Своє рішення він мотивував проблемами зі здоров'ям. Він заявив, що під час роботи в Нацбанку був "передусім антикризовим менеджером" і "виконав свою місію", забезпечивши безперебійну роботу фінансової системи у надскладний час повномасштабної війни.

Незадовго до голосування у Верховній Раді пресслужби Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили, що Шевченку оголосили про підозру в протизаконних діях, імовірно здійснених у період його керівництва державним "Укргазбанком" у 2015-2020 роках. За цей період з банківської установи нібито вивели понад 206 мільйонів гривень.

Зеленський пропонує призначити главою НБУ Пишного

Наступним главою Нацбанку може стати колишній очільник державного "Ощадбанку" Андрій Пишний. Подання на його призначення Зеленський подав на розгляд нардепів у четвер. Сьогодні ввечері має відбутися засідання профільного комітету Ради з питань фінансової політики, на якому розглядатимуть це питання. 

47-річний Пишний має юридичну освіту. У 2007-2009 роках за президентства Віктора Ющенка обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України. У 2010-2012 роках брав участь у партійному проєкті Арсенія Яценюка "Фронт змін". Після цього він став співпрацювати з партією "Батьківщина", а в 2013 році був обраний заступником керівника політичної сили.

У 2014 році Пишний повернувся до "Ощадбанку", де працював у 2000-2007 роках. Його призначили на посаду голови правління банку, яку він обіймав до 2020 року.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України є учасником так званої "групи Єрмака-Макфола", яка займається питанням санкцій.

Чому гривні за кордоном нічого не варті?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

NASAMS

ЗСУ: Навчання з комплексами NASAMS і IRIS-T уже проходять

Конфлікти
1 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Сергій Жадан, український письменник, поет, музикант

Сергій Жадан: Я не хочу завтра залишитись без держави

Сергій Жадан: Я не хочу завтра залишитись без держави

Культура
5 год. тому
Прапор ЄС

Що містить новий пакет санкцій ЄС проти РФ

Що містить новий пакет санкцій ЄС проти РФ

Економіка
39 хв. тому
Стос газет (символічне фото)

Якщо брати за мірило історію, РФ програє - європейська преса

Якщо брати за мірило історію, РФ програє - європейська преса

Конфлікти
2 год. тому
Ядерний вибух над океаном

Путін готовий застосувати ядерну зброю. Його можна зупинити?

Путін готовий застосувати ядерну зброю. Його можна зупинити?

Конфлікти
3 год. тому
Будівля Європарламенту в Страсбурзі

Більше зброї та жорсткіші санкції - резолюція Європарламенту

Більше зброї та жорсткіші санкції - резолюція Європарламенту

Політика
4 год. тому
Президент Франції Еммануель Макрон за трибуною під час виступу в Європарламенті, 19 січня 2022 року

Європейська політична спільнота - який зиск матиме Україна?

Європейська політична спільнота - який зиск матиме Україна?

Політика
9 год. тому
На головну сторінку