Верховна Рада України звільнила голову Нацбанку Шевченка

Верховна Рада України звільнила з посади голови Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка. Подання президента України Володимира Зеленського у четвер, 6 жовтня, підтримали 263 депутати, повідомляється на сайті парламенту. Сам Шевченко на засіданні присутній не був.

Глава НБУ подав заяву про відставку 4 жовтня. Своє рішення він мотивував проблемами зі здоров'ям. Він заявив, що під час роботи в Нацбанку був "передусім антикризовим менеджером" і "виконав свою місію", забезпечивши безперебійну роботу фінансової системи у надскладний час повномасштабної війни.

Незадовго до голосування у Верховній Раді пресслужби Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили, що Шевченку оголосили про підозру в протизаконних діях, імовірно здійснених у період його керівництва державним "Укргазбанком" у 2015-2020 роках. За цей період з банківської установи нібито вивели понад 206 мільйонів гривень.

Зеленський пропонує призначити главою НБУ Пишного

Наступним главою Нацбанку може стати колишній очільник державного "Ощадбанку" Андрій Пишний. Подання на його призначення Зеленський подав на розгляд нардепів у четвер. Сьогодні ввечері має відбутися засідання профільного комітету Ради з питань фінансової політики, на якому розглядатимуть це питання.

47-річний Пишний має юридичну освіту. У 2007-2009 роках за президентства Віктора Ющенка обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України. У 2010-2012 роках брав участь у партійному проєкті Арсенія Яценюка "Фронт змін". Після цього він став співпрацювати з партією "Батьківщина", а в 2013 році був обраний заступником керівника політичної сили.

У 2014 році Пишний повернувся до "Ощадбанку", де працював у 2000-2007 роках. Його призначили на посаду голови правління банку, яку він обіймав до 2020 року.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України є учасником так званої "групи Єрмака-Макфола", яка займається питанням санкцій.

