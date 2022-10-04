Голова НБУ Кирило Шевченко подав у відставку

Свою відставку Кирило Шевченко, який обіймає посаду голови Нацбанку України з липня 2020 року, пояснив проблемами зі здоров'ям.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко у вівторок, 4 жовтня, подав на розгляд президенту України Володимиру Зеленському заяву про відставку, йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

"Через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, ухвалив для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України із проханням прийняти мою відставку", - наводяться в ньому слова Шевченка.

Він наголосив, що під час роботи у НБУ був "передусім антикризовим менеджером" і "виконав свою місію", забезпечивши безперебійну роботу фінансової системи у надскладний час повномасштабної війни. За його словами, Нацбанку вдалося забезпечити безперебійну роботу фінансової системи, не допустити паніки на валютному ринку, зупинити масштабний відтік капіталу заради захисту резервів, утримати інфляцію на адекватному рівні та "підставити плече державному бюджету, розуміючи складнощі із залученням коштів під час війни".

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До ухвалення відповідних рішень Верховною Радою України про звільнення та призначення нового керівника НБУ, правління банку продовжить виконувати свої функції у поточному складі, зазначається у повідомленні на сайті Нацбанку.

Верховна Рада призначила Шевченка головою НБУ 16 липня 2020 року, замінивши ним Якова Смолія. Перед роботою в НБУ Шевченко був головою правління державного "Укргазбанку".