НАБУ і САП повідомили про підозру голові НБУ

НАБУ і САП викрили злочинну схему посадовців "Укргазбанку", за якої з банку вивели 206 мільйонів гривень. Підозру оголосили зокрема главі НБУ Кирилу Шевченку, який тоді очолював фінансову установу.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку України Кирилу Шевченку, імовірно здійснених у період його керівництва державним "Укргазбанком" у 2015-2020 роках. Про це у четвер, 6 жовтня повідомляють пресслужби САП та НАБУ.

Так, зазначається, що слідчі викрили протиправну діяльність посадовців банку, які у період з 2014 по 2019 роки вивели з фінансової установи понад 206 мільйонів гривень. Злочинна схема полягала в сплаті послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств. "Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному "Укргазбанку" на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном. Натомість держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт, справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала", - повідомили в НАБУ.

У такий спосіб, за даними слідства, банк за п'ять років здійснив понад тисячу безпідставних транзакцій на рахунки 52 підставних посередників.

Підозри в розтраті шляхом зловживання своїм службовим становищем оголосили п'ятьом фігурантам: діючому на той момент главі правління банку - Кирилу Шевченку, двом його заступникам, директору департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами та його заступнику. Оскільки слідству не відомо про місцеперебування ексглави правління банку, підозру йому залишили за місцем роботи – в НБУ, зауважили правоохоронці.

"Разом з тим наголошуємо, що факти викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування діючого голови Нацбанку на посаді та виконання ним повноважень керівника центрального банку України", - підкреслили в САП.

Днями Шевченко подав у відставку

Двома днями раніше чинний глава Національного банку України Кирило Шевченко подав у відставку з посади очільника НБУ, посилаючись на стан здоров'я.

6 жовтня комітет Верховної Ради з питань фінансів підтримав постанову щодо його звільнення, повідомив перший заступник голови комітету, народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк. За його словами, розгляд відставки у парламентській залі планується у "найближчі дні".