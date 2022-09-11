Зеленський: Жодні переговори з РФ поки неможливі

Можливості для дипломатії можуть з'явитися лише тоді, коли російські окупанти заберуться з українських територій, наголосив Володимир Зеленський на зустрічі YES.

Наразі жодні переговори з Російською Федерацією щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій, заявив президент України Володимир Зеленський у суботу, 10 вересня, під час панельної дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

"Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть", - пояснив Зеленський. За його словами, російська сторона є "нерукотислою", оскільки немає впевненості в тому, що вона дотримуватиметься своїх обіцянок.

На його переконання, говорити про дипломатію можна буде лише тоді, коли російські окупанти покинуть українські території та припинять поводитися як терористи. "Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки", - вважає Зеленський, якого цитує сайт глави держави .

Лідери Польщі й Латвії про необхідність підтримки України

У цьогорічній зустрічі YES взяв участь прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який наголосив, що Україна у цій війні проти РФ бореться "за майбутнє вільного світу", і це мають розуміти в усіх країнах в решті світу. "Військова та фінансова підтримка мають критичну значущість. Є передумовою, щоб Україна вистояла та перемогла", - зауважив Моравецький, цитує "Інтерфакс-Україна". Тому будь-які зволікання чи сумніви щодо необхідності підтримувати Україну лише віддаляють перемогу вільного світу. "Небажання постачати (озброєння. - Ред.), зволікання, коливання - це передумови поразки", - констатував Моравецький, додавши, що, на його думку, нині відбувається "переломний момент в світовій історії".

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Своєю чергою, президент Латвії Егілс Левітс висловив переконання, що Україна після перемоги у війні стане однією з найпотужніших європейських націй і важливою складовою європейської спільноти. "Ми маємо підтримати Україну, ми маємо зробити свій внесок у перемогу. Це наш спільний тягар", - зазначив Левітс. Він також вважає, що майбутній мир має бути укладено лише на умовах України і він має ґрунтуватися на міжнародному праві.

Засновник YES, український бізнесмен Віктор Пінчук під час дискусії зазначив, що Україна в нинішній війні бореться не лише за свою незалежність і за своє існування, а за майбутнє всієї цивілізації. "Це війна не за територію - це війна, в якій ворог хоче забрати у нас все - наш суверенітет, нашу державність, наше життя, саме існування. Але цього не станеться! Україна бореться у цій війні за незалежність та майбутнє цілої цивілізації", - сказав Пінчук.

Нагадаємо, з початку вересня Збройні сили України здійснюють успішний контрнаступ, насамперед на сході країни. У суботу Володимир Зеленський повідомив, що за цей час ЗСУ звільнили від російської окупації на різних напрямках фронту близько двох тисяч квадратних кілометрів території України.