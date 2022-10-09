Генерал Бундесверу побоюється гібридних нападів на ФРН

Збільшення нападів та операцій впливу з-за кордону проти Німеччини побоюється генерал-лейтенант Карстен Броєр (Carsten Breuer), який очолює нове Територіальне командування Бундесверу (TerrFüKdoBw).

"Ми насамперед готуємося до гібридних загроз - це стан, коли вже не зовсім мир, але ще й не зовсім війна", - заявив він в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, яке оприлюднили ввечері суботи, 8 жовтня. За словами генерала, не йдеться "про ворожу армію з солдатами і танками, яка атакує нашу країну".

"Але є й операції впливу, з атаками на інфраструктуру та з кібератаками, або, наприклад, польоти безпілотників-розвідників над казармами. Це як уколи, покликані посіяти невпевненість серед населення та похитнути довіру до нашої держави", - сказав Броєр.

Нова загрозлива ситуація

Тим державним органам, які відповідають за безпеку ФРН, слід бути готовими до нових загроз, упевнений генерал. "Кожна трансформаторна станція, кожна електростанція, кожен трубопровід може бути атакованим або стати однією з можливих цілей", - наголошує він.

"Наш спосіб життя, наші цінності, все наше суспільство перебуває під загрозою", - вважає глава Територіального командування Бундесверу. Він застерігає від недооцінки ядерних загроз з боку Росії, проте закликає "зберегти спокій та врівноваженість".

Територіальне командування Бундесверу

Територіальне командування Бундесверу офіційно представили у Берліні 27 вересня 2022 року. До його завдань належить підготовка та залучення військових для розв'язання різних завдань усередині Німеччини.

За аналогією з оперативним командуванням для місій Бундесверу за кордоном, Територіальне командування відповідатиме за всі завдання безпеки в Німеччині: від допомоги при стихійних лихах та співпраці між цивільними особами та військовослужбовцями до логістичної підтримки пересування військ НАТО по території ФРН, пояснюється на сайті Бундесверу.