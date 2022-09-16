  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Олаф Шольц на конференції Бундесверу
Олаф Шольц на конференції БундесверуФото: Jens Schlueter/AFP/Getty Images
КонфліктиНімеччина

ФРН готова стати лідером у сфері безпеки Європи

Сергій Ромашенко | Олександр Куницький
2 год. тому

Збройні сили Німеччини мають бути оснащені найкраще в Європі, заявив канцлер Олаф Шольц. Він назвав Росію головною загрозою для НАТО та закликав Європу взяти на себе більше відповідальності в Альянсі.

https://www.dw.com/uk/frn-gotova-stati-liderom-u-sferi-bezpeki-evropi/a-63154362

Німеччина готова взяти на себе роль лідера у сфері безпеки Європи. "Бундесвер має стати фундаментом неядерної оборони в Європі та найкраще оснащеною армією в Європі", - заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) на конференції Бундесверу в Берліні у п'ятницю, 16 вересня.

За словами Шольца, це потрібно на тлі загрози з боку путінської Росії. "Від путінської Росії нині надходить найбільша загроза для НАТО. Шляхом війни проти України озброєна до зубів ядерна держава намагається перекроїти кордони в Європі. Якщо Росія доб'ється свого, то мир у Європі буде надовго втрачений. У цьому може сумніватися лише той, хто не слухає і не читає того, що говорить та пише президент Путін", - сказав федеральний канцлер.

Захист свободи в Європі - основне завдання Бундесверу

Шольц наголосив, що збройні сили Німеччини мають повернутися до свого основного завдання - захисту країни та НАТО. "Наша країна тривалий час уникала розстановки справжніх пріоритетів для Бундесверу. Бурити колодязі, охороняти гуманітарну допомогу, боротися з наслідками повеней, допомагати у вакцинації під час пандемії - все це вміє така гарна армія, як Бундесвер. Але не в цьому полягає її ключове завдання. Ключове завдання - захист свободи в Європі!" - наголосив канцлер ФРН.

Також він закликав Європу взяти на себе значно більше відповідальності в НАТО і знову пообіцяв, що Німеччина виконає зобов'язання довести обсяги власних витрат на оборонні потреби до двох відсотків ВВП.

Читайте також: На що Бундесвер витратить 100 мільярдів євро спеціального фонду?

При цьому Шольц висловився за посилення співпраці з партнерами НАТО у галузі розробки нових систем озброєнь. Він висловив готовність послабити жорсткі експортні обмеження у Німеччині, які, на думку критиків, перешкоджають розширенню такої співпраці.

Зброя і німці: які уроки Бундесвер виніс з війни в Україні

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

В Ізюмі виявили масове поховання

Катівні й масові поховання: "спадок" окупації Харківщини

Політика
3 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Зустріч Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн - її учасників розглядають як широке коло союзників ймовірного договору щодо гарантій безпеки України

Безпекові гарантії: ефективний механізм чи "фантазії"?

Безпекові гарантії: ефективний механізм чи "фантазії"?

Політика
3 год. тому
Ексгумація тіл загиблих у Балаклії

Деокупована Балаклія: що залишили після себе росіяни

Деокупована Балаклія: що залишили після себе росіяни

Конфлікти
7 год. тому
Особливості першого держбюджету України в умовах воєнного стану

Особливості держбюджету України в умовах воєнного стану

Особливості держбюджету України в умовах воєнного стану

Політика
5 год. тому
Ukraine-Krieg - Isjum - Nicht identifizierten Gräber von Zivilisten und ukrainischen Soldaten

Масове поховання у звільненому Ізюмі

Масове поховання у звільненому Ізюмі

Конфлікти
7 год. тому
01:54 хв.
external

Як Кличко від імені народу України отримував німецьку премію

Як Кличко від імені народу України отримував німецьку премію

Суспільство
7 год. тому
02:52 хв.
external

Військовий облік жінок: обов’язковий чи добровільний?

Військовий облік жінок: обов’язковий чи добровільний?

Суспільство
9 год. тому
05:01 хв.
На головну сторінку