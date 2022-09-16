ФРН готова стати лідером у сфері безпеки Європи

Збройні сили Німеччини мають бути оснащені найкраще в Європі, заявив канцлер Олаф Шольц. Він назвав Росію головною загрозою для НАТО та закликав Європу взяти на себе більше відповідальності в Альянсі.

Німеччина готова взяти на себе роль лідера у сфері безпеки Європи. "Бундесвер має стати фундаментом неядерної оборони в Європі та найкраще оснащеною армією в Європі", - заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) на конференції Бундесверу в Берліні у п'ятницю, 16 вересня.

За словами Шольца, це потрібно на тлі загрози з боку путінської Росії. "Від путінської Росії нині надходить найбільша загроза для НАТО. Шляхом війни проти України озброєна до зубів ядерна держава намагається перекроїти кордони в Європі. Якщо Росія доб'ється свого, то мир у Європі буде надовго втрачений. У цьому може сумніватися лише той, хто не слухає і не читає того, що говорить та пише президент Путін", - сказав федеральний канцлер.

Захист свободи в Європі - основне завдання Бундесверу

Шольц наголосив, що збройні сили Німеччини мають повернутися до свого основного завдання - захисту країни та НАТО. "Наша країна тривалий час уникала розстановки справжніх пріоритетів для Бундесверу. Бурити колодязі, охороняти гуманітарну допомогу, боротися з наслідками повеней, допомагати у вакцинації під час пандемії - все це вміє така гарна армія, як Бундесвер. Але не в цьому полягає її ключове завдання. Ключове завдання - захист свободи в Європі!" - наголосив канцлер ФРН.

Також він закликав Європу взяти на себе значно більше відповідальності в НАТО і знову пообіцяв, що Німеччина виконає зобов'язання довести обсяги власних витрат на оборонні потреби до двох відсотків ВВП.

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При цьому Шольц висловився за посилення співпраці з партнерами НАТО у галузі розробки нових систем озброєнь. Він висловив готовність послабити жорсткі експортні обмеження у Німеччині, які, на думку критиків, перешкоджають розширенню такої співпраці.