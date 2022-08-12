Німеччина призупинила місію Бундесверу в Малі

Німеччина призупиняє місію Бундесверу в Малі . Про це повідомив офіційний представник міноборони ФРН у Берліні у п'ятницю, 12 серпня.

Причиною такого рішення були названі розбіжності з урядом північноафриканської країни, а саме: чергова відмова у праві на переліт для перевезення нового персоналу. Це право не було надано, попри відповідну обіцянку уряду Малі.

Дії військового уряду Малі перешкоджають роботі в рамках місії ООН, пояснили у міноборони Німеччини. "Планова зміна персоналу за таких умов неможлива - це впливає на нашу роботу", - наголосив речник німецького міністерства, додавши, що безпека військовослужбовців має пріоритет.

Міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт (Christine Lambrecht) повідомила у Twitter, що операції розвідувальних сил та транспортні польоти гелікоптерами CH-53 призупиняються "до наступного повідомлення". Проте, принаймні поки що, Бундесвер ще залишитиметься в цій кризовій західноафриканській державі.

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Як пояснив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit), Берлін, як і раніше, готовий до участі в місії в Малі, однак для цього мають бути дотримані певні умови.

Участь Бундесверу в місії ООН у Малі

Увечері 29 червня у Нью-Йорку Рада Безпеки ООН подовжила миротворчу місію MINUSMA у Малі ще на рік. Тринадцять із 15 членів органу ООН проголосували "за" - Китай та Росія утрималися. Наприкінці травня, після переговорів міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock) у Малі, уряд та парламент ФРН вирішили подовжити участь Бундесверу у складі цієї місії.

Нині німецький Бундесвер залучив до місії MINUSMA понад 1000 своїх військовослужбовців.

Тим часом робота миротворців у Малі ускладнюється низкою обставин, пов'язаних із напруженістю у відносинах між цією західноафриканською країною та її міжнародними партнерами, а також активізацією в країні екстремістських угруповань.

Після військового перевороту в травні 2021 року в країні править військова хунта, яка підтримує тісні зв'язки з Росією і користується послугами ПВК Вагнера, бійців якої в Малі називають військовими радниками.

У лютому 2022 року Париж на тлі напруженості у відносинах між французькою владою та малійською військовою хунтою вирішив завершити там операцію "Бархан" та військову операцію "Такуба", в якій під командуванням Франції беруть участь кілька інших європейських країн.