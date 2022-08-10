РФ передала Малі кілька бойових літаків та гелікоптер

Малі у вівторок, 9 серпня, отримала від Росії п'ять винищувачів типу L-39 та Су-25 та бойовий гелікоптер типу Мі-24П, повідомляє французьке агентство AFP. Водночас російське державне інформагентство РИА "Новости" пише також про передачу Мі-8 та тактичних транспортних літаків CASA С-29. Церемонія передачі техніки відбулася в міжнародному аеропорту Бамако за участі тимчасового президента Малі Ассімі Гоїті та посла РФ у Малі Ігор Громико.

Міністр оборони Малі Садіо Камара, який також був присутній на передачі, назвав партнерство з Росією взаємовигідним. У березні Москва вже відправляла Малі кілька бойових гелікоптерів та інші види озброєння.

ПВК Вагнера в Малі

Після військового перевороту в Малі, що відбувся в травні 2021 року, у цій вкрай нестабільній західноафриканській країні править військова хунта. Вона підтримує тісні зв'язки з Росією та користується послугами ПВК Вагнера, бійців якої в країні називають "військовими консультантами".

Робота миротворчої багатоаспектної комплексної місії ООН зі стабілізації в Малі складна через напруженість у відносинах між Малі та її міжнародними партнерами, а також активізацію діяльності екстремістських угруповань у країні.

Нині у цій місії беруть участь понад тисячу солдатів німецького Бундесверу. Водночас Франція після вимоги хунти у лютому оголосила про повне виведення з Малі своїх миротворців.