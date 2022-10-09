Київ закликав Мінськ припинити "виконувати забаганки Кремля"

У МЗС України закликали Мінськ припинити "виконувати забаганки Кремля" у відповідь на закид на адресу Києва про нібито підготовку удару по Білорусі.

Міністерство закордонних справ України назвало закиди Мінська про нібито підготовку Києвом удару по Білорусі "черговими інсинуаціями". Про це йдеться у заяві міністерства, оприлюдненій в неділю, 9 жовтня, у відповідь на дипломатичну ноту, вручену послу України у Білорусі Ігорю Кизимі напередодні.

"В ноті білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує завдання удару по території Білорусі. Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму", - зазначили в МЗС України та додали, що Україна ніколи не зазіхала на чужі території.

У МЗС припустили, що вручення дипломатичної ноти "може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України".

"Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України", - закликали в українському зовнішньополітичному відомстві.

Литва: Лукашенко прагне відвернути увагу Києва від фронту

Тим часом міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що звинувачення Мінська мають на меті відвернення уваги Києва від лінії фронту.

"Замість тактичної ядерної зброї активують Лукашенка. Вчора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на неї. Мета - відвести якомога більше українських сил з фронту до кордону з Білоруссю", - написав очільник литовського міноборони.

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4 жовтня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито стягнула до кордону до 15 тисяч військовослужбовців, які "здійснюють там інженерне обладнання блокпостів та вогневих позицій" та провокують.

За його словами, військові сили біля кордонів із Білоруссю також нарощують Польща, Литва та Латвія. Проте жодних доказів цього Лукашенко не навів.

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