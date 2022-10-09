  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро КулебаФото: Atila Altuntas/AA/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Київ закликав Мінськ припинити "виконувати забаганки Кремля"

Анастасія Шепелева
2 год. тому

У МЗС України закликали Мінськ припинити "виконувати забаганки Кремля" у відповідь на закид на адресу Києва про нібито підготовку удару по Білорусі.

https://www.dw.com/uk/bilorus-mae-pripiniti-vikonuvati-zabaganki-kremla-mzs-ukraini/a-63384486

Міністерство закордонних справ України назвало закиди Мінська про нібито підготовку Києвом удару по Білорусі "черговими інсинуаціями". Про це йдеться у заяві міністерства, оприлюдненій в неділю, 9 жовтня, у відповідь на дипломатичну ноту, вручену послу України у Білорусі Ігорю Кизимі напередодні.

"В ноті білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує завдання удару по території Білорусі. Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму", - зазначили в МЗС України та додали, що Україна ніколи не зазіхала на чужі території.

У МЗС припустили, що вручення дипломатичної ноти "може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України".

"Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України", - закликали в українському зовнішньополітичному відомстві.

Литва: Лукашенко прагне відвернути увагу Києва від фронту

Тим часом міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що звинувачення Мінська мають на меті відвернення уваги Києва від лінії фронту.

"Замість тактичної ядерної зброї активують Лукашенка. Вчора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на неї. Мета - відвести якомога більше українських сил з фронту до кордону з Білоруссю", - написав очільник литовського міноборони.

Читайте також: Литва завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

4 жовтня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито стягнула до кордону до 15 тисяч військовослужбовців, які "здійснюють там інженерне обладнання блокпостів та вогневих позицій" та провокують.

За його словами, військові сили біля кордонів із Білоруссю також нарощують Польща, Литва та Латвія. Проте жодних доказів цього Лукашенко не навів.

Читайте також: "РФ введе війська": чи чекає на Білорусь те саме, що й Україну?

Стіна на кордоні з Білоруссю - "Європа у фокусі"

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю, 9 жовтня 2022 року

Після ударів по Запоріжжю Київ закликав Захід надати ПРО

Конфлікти
2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Двері до в'язниці в Білорусі

У СІЗО за пісню українською? Історія білоруської співачки

У СІЗО за пісню українською? Історія білоруської співачки

Політика
7 год. тому
Клініка для пацієнтів з лонгковідом

Після COVID. Як допомагають тим, у кого залишилися симптоми

Після COVID. Як допомагають тим, у кого залишилися симптоми

Панорама
8 жовтня 2022 р.
Ігор Козловський

Премія миру для росіян і білорусів: Вони - не вороги України

Премія миру для росіян і білорусів: Вони - не вороги України

Суспільство
7 жовтня 2022 р.
Центр громадянських свобод

Нобелівська премія миру на трьох - як відреагували в Україні

Нобелівська премія миру на трьох - як відреагували в Україні

Політика
7 жовтня 2022 р.
external

Українські лауреати про Нобелівську премію миру

Українські лауреати про Нобелівську премію миру

Суспільство
7 жовтня 2022 р.
09:19 хв.
Очільниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук

Що варто знати про лауреата Нобелівської премії з України?

Що варто знати про лауреата Нобелівської премії з України?

Права людини
7 жовтня 2022 р.
На головну сторінку