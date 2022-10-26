  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Ксенія Собчак
Ксенія СобчакФото: picture-alliance/dpa/TASS/V. Matytsin
ПолітикаРосійська Федерація

У російської телеведучої Ксенії Собчак провели обшук

Ганна Мельникова
39 хв. тому

Обшуки у Собчак пройшли нібито у справі про здирництво, в рамках якої був затриманий її комерційний директор Кирило Суханов.

https://p.dw.com/p/4Ii9p

До будинку відомої російської телеведучої та власниці холдингу "Осторожно Media" Ксенії Собчак у передмісті Москви вранці в середу, 26 жовтня, прийшли з обшуком. Про це повідомили російські державні пропагандистські ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Обшуки пройшли нібито у справі про здирництво, в рамках якої був затриманий її комерційний директор Кирило Суханов. У самої Собчак ніякого процесуального статусу немає.

Про затримання Суханова стало відомо ввечері 25 жовтня. Собчак назвала це черговим тиском на журналістику. "Вони постійно затримують моїх журналістів. Тепер вони взялися за Кирила і шиють йому справу", - написала вона у Telegram.

За даними ЗМІ, у справі Суханова проходить також колишній головний редактор журналу "Татлер" Аріан Романовський (Кузьмін). Їм закидають створення якогось Telegram-каналу та підозрюють у вимаганні коштів у директора державної корпорації "Ростех" із особливих доручень Василя Бровка. За версією слідства, затримані начебто "створили спільноту з метою вимагання грошей у VIP-персон", зокрема, у Бровка.

Собчак, за інформацією російських агентств, покинула Росію, виїхавши через Білорусь до Литви. 

Ксенія Собчак передумала, кому належить Крим (24.10.2017)

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент РФ Володимир Путін

Польща визнала владу в РФ терористичним режимом

Конфлікти8 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Російський підводний човен біля берегів Криму

Деокупація Криму: про дипломатичний шлях уже не йдеться

Деокупація Криму: про дипломатичний шлях уже не йдеться

Політика35 хв. тому
Термінал Каспійського трубопровідного консорціуму в російському Новоросійську, фото 2021 року

Як Казахстан балансує між ЄС та Росією

Як Казахстан балансує між ЄС та Росією

Конфлікти3 год. тому
Рідкісний метал - неодим

Не лише газ: від якої сировини залежить Німеччина

Не лише газ: від якої сировини залежить Німеччина

Економіка3 год. тому
Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув українським потягом до Києва

Президент ФРН Штайнмаєр у Києві

Президент ФРН Штайнмаєр у Києві

Політика23 год. тому
Ріші Сунак став лідером Консервативної партії Великобританії і прем'єром країни

Чого Україні чекати від нового британського прем'єра Сунака

Чого Україні чекати від нового британського прем'єра Сунака

Політика24 год. тому
Іржава табличка зі знаками "Атомна небезпека" та "В'їзд заборонено", фото з архіву, зроблене на Київщині

Що таке "брудна бомба" і навіщо Росія про неї заговорила

Що таке "брудна бомба" і навіщо Росія про неї заговорила

Конфлікти25 жовтня 2022 р.
На головну сторінку