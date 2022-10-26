У російської телеведучої Ксенії Собчак провели обшук

Обшуки у Собчак пройшли нібито у справі про здирництво, в рамках якої був затриманий її комерційний директор Кирило Суханов.

До будинку відомої російської телеведучої та власниці холдингу "Осторожно Media" Ксенії Собчак у передмісті Москви вранці в середу, 26 жовтня, прийшли з обшуком. Про це повідомили російські державні пропагандистські ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Обшуки пройшли нібито у справі про здирництво, в рамках якої був затриманий її комерційний директор Кирило Суханов. У самої Собчак ніякого процесуального статусу немає.

Про затримання Суханова стало відомо ввечері 25 жовтня. Собчак назвала це черговим тиском на журналістику. "Вони постійно затримують моїх журналістів. Тепер вони взялися за Кирила і шиють йому справу", - написала вона у Telegram.

За даними ЗМІ, у справі Суханова проходить також колишній головний редактор журналу "Татлер" Аріан Романовський (Кузьмін). Їм закидають створення якогось Telegram-каналу та підозрюють у вимаганні коштів у директора державної корпорації "Ростех" із особливих доручень Василя Бровка. За версією слідства, затримані начебто "створили спільноту з метою вимагання грошей у VIP-персон", зокрема, у Бровка.

Собчак, за інформацією російських агентств, покинула Росію, виїхавши через Білорусь до Литви.