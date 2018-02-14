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Ксенія Собчак

Тема

Ксенія Собчак - російська теле- та радіоведуча, журналістка, політикиня.

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Докладно

Справжня Берлінська стіна простояла понад 28 років

"Радянський Діснейленд" в центрі Берліна

"Радянський Діснейленд" в центрі Берліна

Британський фонд, пов’язаний зі спонсором кампанії Ксенії Собчак, оплатить повторне будівництво Берлінської стіни.
Культура30 серпня 2018 р.
Кандидатка у президенти РФ Ксенія Собчак

Клімкін - Собчак щодо Криму: "Це політична шизофренія"

Клімкін - Собчак щодо Криму: "Це політична шизофренія"

Клімкін виступив проти передвиборчої агітації на анексованому півострові.
Політика7 березня 2018 р.
Кого підтримує на виборах президента російська молодь?

Якою бачить Росію молодь "путінської доби" (відео)

Якою бачить Росію молодь "путінської доби" (відео)

Кого підтримує на виборах 18 березня "покоління Путіна", і якого майбутнього Росії прагнуть молоді росіяни?
Політика5 березня 2018 р.
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"Покоління Путіна": три погляди на Росію (05.03.2018)

"Покоління Путіна": три погляди на Росію (05.03.2018)

Молодь Росії напередодні виборів президента не одностайна: для одних Володимир Путін символізує безпеку, для інших – кінець демократії. DW поспілкувалася з прихильниками Навального, Собчак та, власне, самого Путіна.
Політика5 березня 2018 р.04:18 хв.
Футболка з портретом Володимира Путіна в Севастополі, 2016 рік

Верховний суд РФ відмовився скасовувати реєстрацію Путіна

Верховний суд РФ відмовився скасовувати реєстрацію Путіна

Собчак обіцяє оскаржити рішення Верховного суду.
Політика16 лютого 2018 р.
Ксенія Собчак вимагає відсторонити Володимира Путіна від участі в виборах

Суд у Росії прийняв скаргу Собчак на Путіна

Суд у Росії прийняв скаргу Собчак на Путіна

Верховний суд Росії прийняв до розгляду скаргу Ксенії Собчак на реєстрацію Володимира Путіна кандидатом в президенти РФ.
Політика14 лютого 2018 р.
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