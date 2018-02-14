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Ксенія Собчак
Тема
Ксенія Собчак - російська теле- та радіоведуча, журналістка, політикиня.
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Докладно
"Радянський Діснейленд" в центрі Берліна
"Радянський Діснейленд" в центрі Берліна
Британський фонд, пов’язаний зі спонсором кампанії Ксенії Собчак, оплатить повторне будівництво Берлінської стіни.
Культура
30.08.2018
30 серпня 2018 р.
Клімкін - Собчак щодо Криму: "Це політична шизофренія"
Клімкін - Собчак щодо Криму: "Це політична шизофренія"
Клімкін виступив проти передвиборчої агітації на анексованому півострові.
Політика
07.03.2018
7 березня 2018 р.
Якою бачить Росію молодь "путінської доби" (відео)
Якою бачить Росію молодь "путінської доби" (відео)
Кого підтримує на виборах 18 березня "покоління Путіна", і якого майбутнього Росії прагнуть молоді росіяни?
Політика
05.03.2018
5 березня 2018 р.
"Покоління Путіна": три погляди на Росію (05.03.2018)
"Покоління Путіна": три погляди на Росію (05.03.2018)
Молодь Росії напередодні виборів президента не одностайна: для одних Володимир Путін символізує безпеку, для інших – кінець демократії. DW поспілкувалася з прихильниками Навального, Собчак та, власне, самого Путіна.
Політика
05.03.2018
5 березня 2018 р.
04:18 хв.
Верховний суд РФ відмовився скасовувати реєстрацію Путіна
Верховний суд РФ відмовився скасовувати реєстрацію Путіна
Собчак обіцяє оскаржити рішення Верховного суду.
Політика
16.02.2018
16 лютого 2018 р.
Суд у Росії прийняв скаргу Собчак на Путіна
Суд у Росії прийняв скаргу Собчак на Путіна
Верховний суд Росії прийняв до розгляду скаргу Ксенії Собчак на реєстрацію Володимира Путіна кандидатом в президенти РФ.
Політика
14.02.2018
14 лютого 2018 р.
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