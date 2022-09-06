Зеленський роздумує над участю в саміті Великої двадцятки

195-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 6 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 5 вересня.

На цій сторінці DW розповідає про події вівторка, 6 вересня (час київський).

Про новини 7 вересня продовжуйте читати за посиланням.

++22:43++

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеною прем'єр-міністеркою Великобританії Ліз Трасс. Як зазначив Зеленський, він став першим серед іноземних лідерів, з якими поспілкувалась Трасс у новій ролі.

"Запросив її в Україну. Висловив подяку народу Великобританії за лідерську оборонну та економічну підтримку України. Важливо, що Великобританія готова до її подальшого посилення. Приділили увагу безпековим гарантіям, написав він у Twitter. - Обговорили участь Великобританії у відбудові України. Скоординували подальший тиск на РФ. Мета – зупинити агресію й притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати Росію державою-терористом".

Країни продовжуватимуть активну взаємодію у всіх форматах, зазначив Зеленський.

++22:19++

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість участі у саміті "Великої двадцятки" (G20), проте остаточного рішення з цього приводу ще не ухвалив, повідомив в ефірі національного телемарафону міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Президент розглядає це запрошення, проте поки зарано говорити про якісь умови або остаточне рішення", - сказав Кулеба.



Він зазначив, що українська влада має ще "достатньо часу, щоб прийняти найбільш зважене і вигідне для України рішення". "Я думаю, що коли йдеться про Україну та її президента, то навіть якщо ми в останню хвилину ухвалимо рішення, нам все одно будуть раді", - сказав Кулеба.

++21:02++

Російські військові посилюють фільтраційні заходи та репресії щодо мешканців тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України. "Окупаційна влада не змогла досягти мінімального рівня лояльності і широко застосовує утиски, викрадення та шантаж", - йдеться у повідомленні відомства у Telegram.

Зазначається, що для проведення фільтраційних заходів у місто додатково прибув спеціальний підрозділ Росгвардії. Затриманих жителів міста та полонених українських військовослужбовців утримують в приміщеннях місцевого відділу МВС та міського суду, пише ГУР.

Внаслідок цього, за даними розвідки, люди масово виїжджають на підконтрольну Україні територію. "Офіційно це заборонено, втім безпосередньо на ворожих блокпостах питання вирішується за допомогою хабарів. Подекуди "оплата" сягає п’яти-семи тисяч доларів. При цьому, більшість доріг навколо міста та берег Каховського водосховища – заміновано", - йдеться у повідомленні.

++20:03++

Так званий "комендант" окупованого Бердянська Артем Бардін, авто якого сьогодні вибухнуло у центрі міста, помер у лікарні. Про це повідомляє російське державне інформагентство "РИА Новости" з посиланням на окупаційну "владу" Запорізької області.



Раніше про підрив авто Бардіна повідомляла Бердянська міська рада у Facebook.

++19:31++

Касаційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної сили "Партія Шарія", і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в Україні, повідомляє СБУ.



"Причинами для заборони партії стали матеріали СБУ про причетність лідера та провідних функціонерів "Партії Шарія" до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні; поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності України; підриву державної безпеки; пропаганди війни, насильства в умовах військової агресії РФ", - йдеться у повідомленні Служби безпеки в Telegram.

++18:29++

МАГАТЕ пропонує створити навколо Запорізької атомної електростанції зону ядерної безпеки. Про це йдеться у звіті організації за результатами її місії на ЗАЕС. В документі вказується, що до завершення бойових дій та до відновлення стабільних умов необхідно вжити заходів для запобігання ядерній аварії, яка може статися внаслідок фізичного пошкодження станції.

"Цього можна досягти шляхом негайного створення охоронної зони ядерної безпеки. МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації щодо термінового створення такої зони ядерної безпеки на ЗАЕС" - йдеться у звіті.

++17:42++

Переважна більшість жителів Євросоюзу підтримують політику Брюсселя щодо відповіді на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, свідчать результати соціологічного дослідження Eurobarometer. Його провели у червні-липні 2022 року, повідомляється на сайті Єврокомісії.



Зокрема, найбільше європейці схвалюють гуманітарну підтримку українців (92 відсотка опитаних) та розміщення у країнах ЄС українських біженців (90 відсотків). 78 відсотків жителів ЄС підтримують економічні санкції, які були запроваджені проти РФ, а 68 відсотків – виступають за фінансування постачання військової техніки в Україну.

Також більшість європейців підтримують зниження залежності від російських енергоносіїв - 86 відсотків. 87 відсотків респондентів погоджуються з тим, що ЄС має інвестувати у відновлювані джерела енергії. 86 відсотків опитаних респондентів вважають, що сховища газу в країнах ЄС мають бути швидко заповнені, щоб забезпечити безперебійне постачання газу протягом зими.

++16:35++

В центрі окупованого військами РФ Бердянська був підірваний автомобіль так званого "коменданта міста" Артема Бардіна. У важкому стані він був госпіталізований до лікарні, повідомляє Бердянська міська рада та російське державне інформаційне агентство "РИА Новости".

За даними Бердянської міськради, вибухом було пошкоджено ще три автомобілі, людей в них не було.

++15.18++

Ліз Трасс офіційно стала новою прем'єр-міністеркою Великобританії. На посаду її призначила королева Єлизавета II під час аудієнції у своєму маєтку Балморал у Шотландії.

"Її Величність попросила її сформувати новий уряд. Пані Трасс прийняла пропозицію Її Величності та була призначена прем'єр-міністеркою і першим лордом казначейства", - повідомляється у Twitter королівської родини.

Читайте також: Ліз Трасс, або Слідами Маргарет Тетчер

++14.46++

Україна виконала майже 70 відсотків угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Bloomberg. "Маємо намір виконати сім умов Європейської комісії у статусі кандидата. Зробимо все можливе, щоб наступного року перейти до переговорного процесу щодо членства", - сказав він.

Читайте також: У ЄС не поспішають називати дату початку переговорів про вступ України

++14.28++

Шольц відмовив Україні в прямих поставках танків Leopard - ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) відхилив прохання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про збільшення військової підтримки під час візиту останнього до Берліна 4 вересня. Про це повідомила німецька газета Die Welt із посиланням на українські урядові кола.

Танк Leopard Фото: Csaba Krizsan/dpa

Йшлося про постачання Києву сучасних німецьких танків Leopard-2. Приводом для обговорення стала пропозиція виробника зброї Krauss-Maffei Wegmann від 8 квітня про прямі постачання в Україну. На той момент компанія була готова поставити Україні 100 танків, включаючи запасні частини та навчальні матеріали для солдатів, на понад півтора мільярда євро.

Шольц, за даними видання, відмовився схвалити видачу експортної ліцензії.

Читайте докладніше: Канцлер Німеччини відмовив Україні в прямих поставках танків Leopard - ЗМІ

++14.04++

Європейська Комісія вивчає заходи щодо обмеження цін на газ. Це випливає з внутрішнього документа, який є у розпорядженні агентства dpa. З одного боку, існує можливість домовитися про максимальну ціну газу з РФ. Інший варіант полягає в тому, щоби зафіксувати ціну на блакитне паливо на європейських торгових майданчиках. Цей крок може бути використаний як надзвичайний захід.

При реалізації першої можливості, вартість може бути встановлена ​​спеціальним законом. Європейський Союз також може єдиним фронтом вести переговори щодо цін та обсягів закупівель з Росією. Однак, цей підхід має вразливість. "Цей варіант слід розглядати лише в тому випадку, якщо ЄС готовий до повного припинення постачання російського газу", - зазначають автори звіту, прогнозуючи можливу реакцію Москви.

++13.50++

Законний мер окупованого Енергодара, міста-супутника Запорізької атомної електростанції, Дмитро Орлов повідомив із посиланням на місцевих мешканців, що о 12:20 в місті пролунав потужний вибух. "Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання", - написав він у Telegram.

++13.33++

РФ купує артилерійські снаряди і ракети у Північної Кореї

Росія закуповує мільйони ракет і артилерійських снарядів у Північної Кореї для застосування у війні проти України.

Випробування Північною Кореєю балістичних ракет малої дальності (ілюстративне фото) Фото: Lee Jin-man/AP Photo/picture alliance

Про це повідомило The New York Times із посиланням на розсекречені дані американської розвідки. Інформацію підтвердили агенціям Associated Press і Reuters чиновники США на умовах анонімності. Про закупівлю боєприпасів у КНДР стало відомо через кілька днів після того, як Росія отримала перші партії безпілотників від Ірану.

Представники американського уряду вважають, що рішення звернутися до Ірану та Північної Кореї свідчить про відчай Москви і є ознакою того, що санкції та експортний контроль, запроваджені США і Європою, шкодять здатності РФ отримувати постачання для своєї армії.

Читайте докладніше: Росія закуповує артилерійські снаряди і ракети у Північної Кореї - NYT

++13.11++

Глава Чеченської Республіки РФ Рамзан Кадиров забрав назад свої слова від 3 вересня про те, що він "засидівся" на посаді, яку займає 15 років, і "заслужив безстрокову, довгу відпустку". Тепер Кадиров каже, що "вирішив побити нинішній рекорд" у 27 років, а "може й обійти цей показник".

++12.49++

В Україні арештували корпоративні права та майно підприємств, власником яких є колишній депутат Державної думи РФ, на понад мільярд гривень. Як повідомляє Офіс генерального прокурора, ці підприємства є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України.

Бюро економічної безпеки уточнює, що суд у Києві наклав арешт на 25 об'єктів цих підприємств, вартістю понад мільярд гривень, в рамках розслідування у кримінальному провадженні за ознаками умисного ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Їхнім власником є російський ексдепутат від партії "Єдина Росія", полковник армії РФ.

++12.21++

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє, що Україна повернула тіла ще 25 військових.

++12.02++

Німецьку премію в галузі ЗМІ отримав народ України

Престижною німецькою премією в галузі ЗМІ "M100 Media Award" нагородили народ України "за мужність та стійкість у боротьбі проти російського вторгнення".

Фото: Natacha Pisarenko/AP Photo/picture alliance

Рада премії заявила, що "жоден народ світу в останні кілька місяців не демонстрував настільки пристрасно цінність свободи". Україна веде "героїчну боротьбу за свої цінності" та захищає їх "день за днем" уже багато місяців, йдеться у заяві.

Церемонія вручення премії відбудеться 15 вересня у Потсдамі. Від імені українського народу її прийме колишній боксер Володимир Кличко як "голос з Києва". З політичною промовою на церемонії виступить канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Читайте детальніше: Український народ нагородили німецькою премією в галузі ЗМІ

++11.44++

З-під завалів житлової багатоповерхівки в центрі Харкова, що постраждала від ранкового ракетного удару РФ, врятували трьох людей. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Рятувальні роботи продовжуються.

++11.31++

Український контрнаступ відчутно послаблює логістичні та адміністративні можливості РФ на окупованому півдні України, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму щоденному звіті вони також вказали на "високий рівень дезорганізації всередині окупаційних режимів, що, ймовірно, посилюється наслідками контрнаступу". Зокрема, вони звернули увагу на заяви так званого заступника глави окупаційної адміністрації Херсонщини, який спершу сказав російським ЗМІ, що псевдореферендум про приєднання до Росії буде "поставлений на паузу з міркувань безпеки", а згодом написав у соціальних мережах, що не говорив такого, а дата "референдуму" ще не призначалась.

Читайте також: Контрнаступ ЗСУ на півдні та сході України помітно розвивається - ISW

++11.15++

Україна вимагає від РФ надати гуманітарний коридор для евакуації громадян з населених пунктів навколо Запорізької атомної електростанції. Про це віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила в ефірі французького телеканалу LCI. За її словами, Росія офіційно відмовляється надавати такі коридори, але Україна продовжує спроби вивезення людей у безпечні місця.

Читайте також: На Запорізькій АЕС відключено всі енергоблоки - "Енергоатом"

++10.50++

Байден проти визнання Росії спонсоркою тероризму

Президент США Джо Байден виступає проти визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Як повідомляє агенція Reuters, відповідаючи У Білому домі на запитання журналістів, чи слід визнавати Росію спонсоркою тероризму, Байден сказав: "Ні".

На визнанні РФ спонсоркою тероризму давно наполягає Україна. Підтримують це рішення і в Конгресі США. Водночас опір йому чинить Державний департамент США. Там вказують, що це може поставити під загрозу "зернову угоду", а американці будуть позбавлені можливості вести бізнес з Росією.

Читайте докладніше: Байден проти визнання Росії державою-спонсоркою тероризму

++10.43++

Західні санкції проти РФ за війну в Україні можуть призвести до того, що російська економіка зможе повернутися до рівня 2021 року лише до кінця десятиліття. Як повідомляє Bloomberg, такого висновку дійшли автори закритої доповіді, підготовленої для уряду РФ. За їхніми підрахунками, в найближчий рік-два російська економіка продовжить падіння. Всі сценарії, представлені у доповіді, передбачають посилення тиску санкцій на Росію.

Тим часом фінський Центр досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA), проаналізувавши дані щодо експорту Росією нафти, газу та кам'яного вугілля з 24 лютого до 24 серпня, дійшов висновку, що доходи РФ від експорту енергоресурсів значно перевищили витрати на війну проти України. За оцінками організації, за цей період Росія отримала від продажу енергоресурсів 158 мільярдів євро, в той час як на війну витратила 100 мільярдів. Найбільшим покупцем російських вуглеводнів був Європейський Союз, який витратив на них 85 мільярдів євро, на другому місці - Китай з 35 мільярдами євро. Другим найбільшим покупцем російських енергоресурсів серед країн світу була Німеччина - 19 мільярдів євро.

++10.22++

Росія через міжнародні санкції має проблеми з підтримкою розвідувальних безпілотних літальних апаратів, повідомляє в щоденному звіті міністерство оборони Великобританії з посиланням на власну розвідку. Там ідеться, що 5 вересня російські солдати здійснили 27 вильотів над західним берегом Дніпра порівняно з середнім показником у 50 вильотів на день в серпні. Розвідники зазначають, що останніми роками Росія відводить все помітнішу роль дронам для виявлення цілей для ударів артилерії. "З огляду на бойові втрати, ймовірно, Росія намагається зберегти запаси безпілотників, що посилюється браком компонентів через міжнародні санкції. Обмежена доступність розвідувальних дронів, ймовірно, погіршує тактичну обізнаність командирів і все більше заважає російським операціям", - ідеться в повідомленні.

++10.10++

Генеральний штаб Збройних сил України стверджує, що загальні бойові втрати РФ від початку повномасштабної війни перевищили 50 тисяч осіб. Найбільших втрат в особовому складі та техніці Росія зазнала на Донецькому напрямку, йдеться в повідомленні генштабу.

Тим часом міністр оборони Великобританії Бен Воллес напередодні заявив, що в Україні загинули понад 25 тисяч російських солдатів. При цьому, якщо врахувати поранених, полонених і дезертирів, то втрати РФ перевищують 80 тисяч, цитує його CNN.

++09.57++

Внаслідок ранкових ударів по Харкову постраждав багатоповерховий будинок в Київському районі - центральній частині міста. Про це повідомляє мер Ігор Терехов. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Поки госпіталізованих немає.

Внаслідок нічного ракетного удару по Харкову в Індустріальному районі пошкоджена двоповерхова будівля та зруйнований приватний житловий будинок, в якому загинула 73-річна жінка. За даними голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, минулої доби внаслідок обстрілів з боку російської армії загинули двоє чоловіків у Золочеві.

++09.48++

РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу: палає нафтобаза

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу виникла сильна пожежа на нафтобазі. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, на місці працюють вогнеборці та пожежний потяг. Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з'ясовуються.

++09.40++

З початку року з Росії виїхали понад 400 тисяч людей

У першому півріччі 2022 року з Росії виїхали за кордон 419 тисяч осіб - вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли країну залишили 202 тисячі людей.

Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

Торік у першому півріччі в Росії фіксували міграційний приріст у 114 тисяч осіб, а цього року зафіксоване міграційне зменшення в 97 тисяч осіб.

Зокрема, цього року з РФ до країн СНД виїхали 368 тисяч осіб, а повернулися 294 тисячі. Міграційний відтік склав 73 тисячі осіб проти приросту на 111 тисяч 2021 року. До інших країн виїхали трохи більше 50 тисяч людей, а повернулися 27 тисяч - мінус 23 тисячі осіб проти приросту на 2,5 тисячі минулого року.

Читайте детальніше: З початку року з Росії виїхали понад 400 тисяч людей

++09.26++

Віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) вважає, що Росія більше не постачатиме газ до Європи трубопроводом "Північний потік". "Українським газопроводом ще надходить трохи газу, але відновлення "Північного потоку-1" не входить до сценаріїв, які я собі уявляю", - сказав політик в ефірі телеканалу ZDF.

Читайте також: "Газпром" зупинив "Північний потік" на невизначений термін

++09.12++

Минулої доби внаслідок обстрілів з боку РФ Донеччини поранень зазнали четверо мирних жителів. Вночі російська армія завдала ракетного удару по Курахівській гімназії №2. Одне крило чотириповерхової будівлі гімназії знищене, пошкоджені прилеглі житлові багатоповерхівки. Жертв немає.

Як повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, це вже 274-а школа в області, обстріляна російськими солдатами з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Всього за пів року на Донеччині пошкоджень зазнали 615 закладів освіти.

++08.57++

Армія РФ завдала ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Про це повідомляє мер міста Олександр Вілкул. Ніяких подробиць щодо об'єктів ураження поки немає.

++08.42++

У Німеччині пройшли акції проти високих цін на енергоносії

В Лейпцигу ввечері 5 вересня пройшли демонстрації проти енергетичної та соціальної політики федерального уряду Німеччини.

Фото: Christian Mang/REUTERS

У мітингах взяли участь до чотирьох тисяч людей від Лівої партії та вкрай правих груп, наприклад, Freie Sachsen ("Вільна Саксонія"), визнаної в ФРН правоекстремістською та антиконституційною.

Протестувальники вважають недостатніми останні заходи уряду у відповідь на різке зростання цін на енергоносії та продукти харчування щодо допомоги населенню обсягом 65 мільярдів євро. Співголова Лівої партії назвав це "несерйозним пакетом" і закликав продовжувати тиск на уряд.

Читайте детальніше: У Німеччині відбулися акції проти високих цін на енергоносії

++08.20++

Російська армія знову обстріляла вночі Нікопольський район Дніпропетровської області. "Тричі накрили район "Градами". У Нікополі завдали удар по житлових кварталах. Поранені двоє людей - чоловік та жінка. Вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. У місті пошкоджені 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйнований. Ворожі снаряди поцілили по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. У місті понівечені кілька газогонів та автівок. Зачепило і декілька ліній електропередач. Без світла понад 2000 сімей", - написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Facebook.

++08.02++

Армія РФ обстріляла Індустріальний район Харкова. Про це вночі повідомив мер міста Ігор Терехов. "В одному випадку потрапляння в приватний житловий будинок. Під час розбору завалів знайдено тіло жінки. У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла. Від розльоту осколків спалахнув будинок. Без постраждалих", - написав він у Telegram.

++07.49++

Збройні сили України (ЗСУ) відбили 5 вересня спроби наступу російської армії в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ.

"Ворог продовжує вчиняти протиправні дії та розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах Московського патріархату (Червоний Маяк) в Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області, як польовий шпиталь", - йдеться в повідомленні.

Армія РФ за добу завдала трьох ракетних і понад 35 авіаційних ударів, а також здійснила близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ніч на вівторок розпочалась з ракетних ударів по цивільних об'єктах у Бахмуті та Костянтинівці.

Сили протиповітряної оборони збили керовану крилату ракету над Миколаївською областю. ЗСУ вразили декілька взводних опорних пунктів, п'ять позицій зенітних ракетних комплексів та артилерійську батарею РФ.

++07.26++

Єврокомісія запропонує Україні п'ять мільярдів євро макфрофіну

Європейський Союз готовий надати Україні ще п'ять мільярдів євро, повідомила очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Ситуація в Україні все ще потребує нашої неослабленої підтримки. До 10 мільярдів євро, які ми надали на даний момент, ми запропонуємо на додаток ще п'ять мільярдів євро макрофінансової допомоги цього тижня. ЄС буде на боці України стільки, скільки потрібно", - написала вона в Twitter після засідання Ради асоціації Україна - ЄС.

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