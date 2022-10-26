Польща визнала владу в РФ терористичним режимом

Першою міжнародною організацією, яка визнала нинішній російський режим терористичним, стала ПАРЄ. Згодом парламент Естонії оголосив російський режим терористичним.
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Сенат Польщі у середу, 26 жовтня, одноголосно ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом. Про це повідомляється на сайті верхньої палати польського парламенту.
У резолюції парламентарі "найрішучішим чином засуджують російську агресію та закликають всі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати владу РФ терористичним режимом".
"(Президент РФ. - Ред.) Володимир Путін та його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів. Тому Росія має бути переможена і позбавлена можливості загрожувати своїм сусідам", - вважають сенатори.
Вони також закликали міжнародну спільноту надати всебічну підтримку Міжнародному кримінальному суду в розслідуванні скоєних Росією в Україні воєнних злочинів.
18 жовтня, підтримавши звернення Верховної Ради України до держав і міжнародних організацій, парламент Естонії ухвалив заяву, у якій оголосив російський режим терористичним, а саму РФ - державою, яка підтримує тероризм, і діям якої необхідно дати спільну відсіч.
Рійгікогу підтримав розслідування Міжнародним судом Організації Об'єднаних Націй та Міжнародним кримінальним судом у Гаазі злочинів, скоєних на території України, та наголосив на необхідності проведення судового процесу щодо винних у злочині агресії в рамках спеціального міжнародного трибуналу.
Крім того, естонський парламент підтримав вимогу позбавити Росію статусу постійного члена Ради безпеки ООН, а також закликав Європейський Союз демонструвати єдність у запровадженні та виконанні санкцій щодо РФ і Білорусі.