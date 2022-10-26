Польща визнала владу в РФ терористичним режимом

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Сенат Польщі у середу, 26 жовтня, одноголосно ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом. Про це повідомляється на сайті верхньої палати польського парламенту.

У резолюції парламентарі "найрішучішим чином засуджують російську агресію та закликають всі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати владу РФ терористичним режимом".

"(Президент РФ. - Ред.) Володимир Путін та його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів. Тому Росія має бути переможена і позбавлена можливості загрожувати своїм сусідам", - вважають сенатори.

Вони також закликали міжнародну спільноту надати всебічну підтримку Міжнародному кримінальному суду в розслідуванні скоєних Росією в Україні воєнних злочинів.

Хто ще визнав російський режим терористичним

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала "нинішній російський режим терористичним".

18 жовтня, підтримавши звернення Верховної Ради України до держав і міжнародних організацій, парламент Естонії ухвалив заяву, у якій оголосив російський режим терористичним, а саму РФ - державою, яка підтримує тероризм, і діям якої необхідно дати спільну відсіч.

Рійгікогу підтримав розслідування Міжнародним судом Організації Об'єднаних Націй та Міжнародним кримінальним судом у Гаазі злочинів, скоєних на території України, та наголосив на необхідності проведення судового процесу щодо винних у злочині агресії в рамках спеціального міжнародного трибуналу.

Крім того, естонський парламент підтримав вимогу позбавити Росію статусу постійного члена Ради безпеки ООН, а також закликав Європейський Союз демонструвати єдність у запровадженні та виконанні санкцій щодо РФ і Білорусі.

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