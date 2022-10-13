ПАРЄ визнала режим Росії терористичним

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) стала першою міжнародною організацією, яка визнала "нинішній російський режим терористичним". Ця поправка до тексту резолюції "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України" була ухвалена під час дебатів асамблеї, які відбулися у четвер, 13 жовтня, у Страсбурзі.

Окрім того, у тексті резолюції міститься заклик до національних урядів країн-членів Ради Європи (РЄ) надати Україні системи протиповітряної оборони, а також вказується на те, що Росія незаконно перебуває у Раді Безпеки ООН, оскільки "привласнила собі місце колишнього СРСР без формальних юридичних процедур". За резолюцію проголосували 97 депутатів, двоє утрималися.

Гарантувати покарання за воєнні злочини

Цей документ, певно, став одним з найрезонансніших і найжорсткіших за всю історію існування Ради Європи: Асамблея закликала держави-члени РЄ до рішучих і конкретних дій. Як наголосив автор резолюції литовський депутат від Європейської народної партії Еммануеліс Зінгеріс, "саме така резолюція є гідною реакцією ПАРЄ на звірства і жорстокість російської армії в Україні".

Як наголошується в резолюції, "російський режим" своїми діями поза межами країни та всередині самої Росії має на меті створити атмосферу терору серед населення, аби досягти власних політичних цілей. ПАРЄ засуджує останні загострення, на які пішла РФ: масований ракетний обстріл України, проведення "референдумів" та незаконну анексію частин чотирьох українських областей, погрози Кремля нанести ядерний удар. У тексті документа ПАРЄ ще раз підтвердила свою тверду підтримку суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України.

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При цьому ПАРЄ закликає держави-члени створити "комплексну систему відповідальності за серйозні порушення міжнародного права", яка дозволить покарати за скоєнні воєнні злочини в Україні усіх причетних представників російської влади.

Кремль впливає на міжнародні організації

Незважаючи на те, що 16 березня Росію було виключено зі складу РЄ за розв'язання війни, у документі міститься звернення до російської влади з вимогою "негайно і безумовно припинити агресію проти України". Загалом у резолюції є 17 пунктів, які стосуються РФ, із закликами припинити війну, атаки, шантаж, погрози, переслідування і повернутися у рамки права, співпрацюючи з відповідними міжнародними органами.

Окрім цього, в асамблеї дійшли висновку, що Кремль використовує працівників міжнародних організацій "російської національності" для того, щоб "підтримувати агресію РФ проти України, поширювати неправдиву інформацію та російські наративи про це". Тож з огляду на "серйозність ситуації у світі", резолюція ПАРЄ закликає міжнародні організації "розглянути відповідні заходи, щоб уникнути використання російським режимом персоналу російської національності як інструменту для підтримки агресії РФ проти України, для поширення неправдивої інформації та російських наративів та для впливу на політичні рішення цих організацій".

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Зеленський: "З Росією не може бути дипломатії"

Перед дебатами щодо резолюції до депутатів асамблеї відеозв’язком звернувся президент України Володимир Зеленський. Він закликав членів ПАРЄ робити усе можливе, аби Росія опинилася у міжнародній ізоляції, і ще більше скоротити можливості РФ фінансувати війну. За його словами, Кремль має "побачити нуль на своїх рахунках за нафту та газ, щоб замислитися про мир". "Дипломатія - потужний інструмент, але тільки тоді, коли мовчить зброя. З Росією сьогодні не може бути дипломатії, бо немає поваги до лідерів, які вбивають, захоплюють і не поважають міжнародне право", - заявив президент України, зауваживши, що "деякі країни" продовжують спілкування з Москвою, "ніби нічого не відбувається".

Зеленський вважає, що ізоляція Росії допоможе пересічним росіянам зрозуміти, "що ця війна відбувається в Україні через те керівництво, яке вони обрали". "Росія хоче говорити тільки мовою терору. Цей факт треба визнавати на всіх рівнях. Політично, юридично і на полі бою в Україні, і підтримкою наших оборонних можливостей", - заявив український президент. Він також закликав притягнути РФ як державу-агресора і "кожного з російських вбивць" до відповідальності за всі злочини цієї війни.

"Пане Путіне, ви зневажаєте власний народ"

Не менш емоційними, ніж виступ українського президента, були промови депутатів ПАРЄ під час дебатів. "Найбільшим сюрпризом для Путіна, окрім мужнього спротиву українців, стала солідарність Європи, тому нам треба продовжувати і не спинятися", - заявив естонський депутат від групи соціалістів Індрек Саар. Він застеріг міжнародну спільноту від підштовхування Києва до домовленостей "про негайне припинення вогню за будь-яку ціну", бо це, за його словами, стане "дорогою в пекло, вимощеною гарними намірами".

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Група депутатів ПАРЄ відвідала Україну цього літа і серед них був представник Хорватії (група соціалістів) Домагой Гайдукович. Він назвав побачене у Макарові, Бучі та Ірпені "геноцидом і злочином проти людяності". "Це вимагає покарання тих, хто їх скоїв, окрім того нам треба думати про відбудову України, бо ми не може повернути людські життя, але можемо відбудувати звільнені території", - сказав депутат. Він переконаний, що окуповані частини чотирьох українських областей необхідно повернути Україні "чи дипломатичним, чи військовим шляхом". "Поки цього не буде зроблено, війна не припиниться", - вважає хорватський політик.

Іспанський депутат Пауло Піско напряму звернувся до президента РФ Володимира Путіна з трибуни ПАРЄ. "Пане Путіне, ви брехали своєму народу і казали, що ця війна - спеціальна воєнна операція, але ви маєте десятки тисяч убитих, моральний дух вашого війська низький, бо воно не хоче гинути заради ваших імперський амбіцій. Ви хотіли відновити велич Росії, натомість ви руйнуєте майбутнє вашого народу, який ви насправді зневажаєте", - сказав депутат. За словами іспанського політика, "навіть Китай відвернувся" від Москви через варварство, вбивства та руйнування в Україні. "Пане Путіне, вас судитимуть за ваші злочини, за війну, яку ви почали без жодних на те причини. І єдине місце в історії, яке на вас чекає, - це в'язниця", - підсумував оратор.