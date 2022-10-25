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Ukraine Kiew | Bundespräsident Steinmeier und Wolodymyr Selenskyj
Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Штайнмаєр: Україна скоро отримає дві РСЗВ і чотири гаубиці

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Києва запевнив Володимира Зеленського у подільшій політичній, економічній та військовій підтримці України у війні з Росією.

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Німеччина передасть Україні найближчими днями ще дві реактивні системи залпового вогню Mars II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000. Про це повідомив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок, 25 жовтня.

"Я сьогодні пообіцяв панові президентові, що скоро будуть передані дві системи MARS, а також чотири наші гаубиці Panzerhaubitze 2000. Наступними днями вони будуть передані Україні", - сказав він.

Штайнмаєр візьме патронат над відбудовою Чернігівщини

Перед зустріччю з Зеленським президент Німеччини відвідав Корюківку в Чернігівській області. Там Штайнмаєр провів півтори години в укритті через повітряну тривогу, оголошену після запуску російською армією 10 іранських дронів-камікадзе з території Білорусі.

"Для мене було дуже важливо продемонструвати українцям, що ми на вашому боці та будемо продовжувати вас підтримувати. Дуже вдячний, що мав можливість побачити ситуацію очима українців. Я захоплююся мужністю українців і їхньою готовністю боротися. В підвалі в Корюківці ми розмовляли з жінками, які (...) голими руками вийшли проти російських танків і змусили ці танки повертати назад. На мене це справило велике враження", - сказав він на брифінгу.

Штайнмаєр повідомив, що візьме символічний патронат над різними німецькими проєктами відновлення Чернігівщини, яка значно постраждала від наступу армії РФ навесні. Коментуючи відновлення України, президент ФРН наголосив, що відбудову потрібно починати вже зараз, не чекаючи завершення війни. 

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Зеленський: Риторика Німеччини стала теплішою

Зеленський подякував Німеччині за позицію, що інвестиції у відбудову України - це інвестиції в майбутнього члена Європейського Союзу. Він запевнив, що Україна виконає всі рекомендації Європейської Комісії на шляху до членства в ЄС уже цього року.

На зустрічі, яка передувала брифінгу для журналістів, Зеленський сказав Штайнмаєру, що "дуже задоволений розмовами з ним". "Риторика в Європі, безпосередньо в Німеччині, на користь підтримки України змінилась. Вона більш тепла, ніж погода сьогодні на вулиці", - додав він.

Президент України подякував Німеччині за підтримку, зокрема, за надані системи протиповітряної оборони Iris-T.  Саме букетом з ірисами "Укрзалізниця" прикрасила купе потяга, яким президент Німеччини їхав до України.


Зеленський проінформував Штайнмаєра під час зустрічі про про інші оборонні потреби України: "Це стосується систем артилерії, бронетехніки, іншого озброєння", - сказав він.

Він також попросив Штайнмаєра сприяти визнанню Бундестагом Голодомору геноцидом українського народу

Німеччина сперечається про танки й важку зброю для України

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