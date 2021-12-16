Верховна Рада закликала Бундестаг визнати Голодомор геноцидом

Верховна Рада України звернулася до Бундестагу Німеччини з закликом визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідну постанову у четвер, 16 грудня, підтримав 331 народний депутат України.

"Верховна Рада України закликає Бундестаг Федеративної Республіки Німеччина до визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, надання політичної оцінки цим подіям, що стане важливим сигналом для вшанування пам’яті мільйонів жертв цього злочину тоталітарного режиму, вагомим внеском у справу забезпечення мирного та безпечного майбутнього для прийдешніх поколінь", - ідеться у зверненні українського парламенту.

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16 держав, але не Німеччина

28 листопада 2006 року Верховна Рада Україні ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", в якому зафіксувала визначення Голодомору як акту геноциду - цілеспрямованої умисної дії з метою винищення частини українського народу.

У 2009 році Служба безпеки провела розслідування тих подій і звинуватила в організації геноциду керівництво СРСР, радянської України, Всесоюзної комуністичної партії більшовиків та Компартії України: Йосипа Сталіна, В'ячеслава Молотова, Лазара Кагановича, Павла Постишева, Станіслава Косіора, Власа Чубара та Менделя Хатаєвича. В січні 2010 року Апеляціний суд Києва підтвердив ці висновки, але закрив справу через смерть обвинувачених.

Позиції СБУ та суду наразились на юридичну критику як всередині так і за межами України, зокрема через оцінку подій 80-річної давнини з позиції сучасного законодавства. Чимало істориків також критикують застосування до подій 1932-33 років терміну "геноцид", стверджуючи що трагічний масовий голод був результатом комплексу складних причин в політиці більшовиків, а не тільки злого умислу керівництва партії.

У 2016 році український парламент затвердив звернення до держав світу про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відтоді таким його визнали 16 держав світу: США, Канада, Австралія, Ватикан, Португалія, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Грузія, Угорщина, Мексика, Еквадор, Колумбія, Парагвай і Перу.

У жовтні 2019 року петиційний комітет Бундестагу розглянув звернення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Петиція набрала тоді 73 тисячі підписів за необхідних 50 тисяч. Рішення з цього питання однак досі не ухвалене.

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