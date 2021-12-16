 Верховна Рада закликала Бундестаг визнати Голодомор геноцидом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Верховна Рада закликала Бундестаг визнати Голодомор геноцидом

Нині Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу визнають 16 держав. У Німеччині рішення щодо цього питання досі не ухвалене.

Голодомор, пам'ятник у Києві

Верховна Рада просить Бундестаг ФРН визнати Голодомор геноцидом українського народу

Верховна Рада України звернулася до Бундестагу Німеччини з закликом визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідну постанову у четвер, 16 грудня, підтримав 331 народний депутат України.

"Верховна Рада України закликає Бундестаг Федеративної Республіки Німеччина до визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, надання політичної оцінки цим подіям, що стане важливим сигналом для вшанування пам’яті мільйонів жертв цього злочину тоталітарного режиму, вагомим внеском у справу забезпечення мирного та безпечного майбутнього для прийдешніх поколінь", - ідеться у зверненні українського парламенту.

Читайте також: Визнання Німеччиною Голодомору геноцидом: історики не винні?

16 держав, але не Німеччина

28 листопада 2006 року Верховна Рада Україні ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", в якому зафіксувала визначення Голодомору як акту геноциду - цілеспрямованої умисної дії з метою винищення частини українського народу.

У 2009 році Служба безпеки провела розслідування тих подій і звинуватила в організації геноциду керівництво СРСР, радянської України, Всесоюзної комуністичної партії більшовиків та Компартії України: Йосипа Сталіна, В'ячеслава Молотова, Лазара Кагановича, Павла Постишева, Станіслава Косіора, Власа Чубара та Менделя Хатаєвича. В січні 2010 року Апеляціний суд Києва підтвердив ці висновки, але закрив справу через смерть обвинувачених. 

Позиції СБУ та суду наразились на юридичну критику як всередині так і за межами України, зокрема через оцінку подій 80-річної давнини з позиції сучасного законодавства. Чимало істориків також критикують застосування до подій 1932-33 років терміну "геноцид", стверджуючи що трагічний масовий голод був результатом комплексу складних причин в політиці більшовиків, а не тільки злого умислу керівництва партії.

У 2016 році український парламент затвердив звернення до держав світу про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відтоді таким його визнали 16 держав світу: США, Канада, Австралія, Ватикан, Португалія, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Грузія, Угорщина, Мексика, Еквадор, Колумбія, Парагвай і Перу.

У жовтні 2019 року петиційний комітет Бундестагу розглянув звернення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Петиція набрала тоді 73 тисячі підписів за необхідних 50 тисяч. Рішення з цього питання однак досі не ухвалене. 

Читайте також:  Чому Німеччина не квапиться визнати Голодомор геноцидом

Дивитись відео 03:01

Жертв Голодомору уперше вшанували в кафедральному соборі Берліна (30.11.2021)

Реклама

Докладно

Plenarsaal Europäisches Parlament in Straßburg

Європарламент: У разі нападу відключити Росію від SWIFT

Європарламент закликає ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну.  

Газосховище німецької компанії E.On

Єврокомісія запропонувала реформу ринку газу

Пропозиції стосуються запасів газу у сховищах, зокрема в Україні, а також заборони довгострокових газових контрактів.  