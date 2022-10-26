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Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на тлі німецького та українського прапорів
Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр Фото: GLEB GARANICH/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Штайнмаєр: Зосереджуємося на протиповітряній обороні

Матіас Белінґер
3 год. тому

Німеччина підтримуватиме Україну в економічному, політичному та військовому плані, заявив в інтерв'ю DW президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час свого візиту до Києва.

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Під час свого першого після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну неанонсованого візиту до Києва у вівторок, 25 жовтня, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) запевнив Україну в підтримці з боку Берліна. В інтерв'ю DW він розповів про те, як змушений був ховатися в укритті під час повітряної тривоги, а також про те, яка німецька зброя вже готова до транспортування до України.

Deutsche Welle: Пане президенте, у Вас дуже насичена програма перебування в Києві. Якими є Ваші враження?

Франк-Вальтер Штайнмаєр: Ми не приїхали непідготовленими, ми знаємо, до якої країни ми приїхали, ми знаємо, що ми приїхали до країни, в якій іде війна. І це стало помітно сьогодні вранці, коли ми мусили проводити першу розмову в укритті - з людьми із Корюківки, маленького міста на північний схід від Києва (у Чернігівській області. - Ред.), для яких це повсякдення. Багато хто розповідав мені, що вони щонайменше кожен другий день або й щодня годину-дві чи три проводять в укритті. Водночас це доказ того, якою небезпечною ситуація залишається й досі і наскільки важливі такі візити, як сьогодні.

Штайнмаєр під час інтерв'ю DW
Штайнмаєр під час неанонсованого візиту до КиєваФото: DW

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У цього візиту є передісторія. Ви знаєте самі, що через Вашу роль як міністра закордонних справ Німеччини раніше Вас тут критикували. Якими є Ваші враження зараз? Які настрої панують? Усе вже в минулому?

Це було давно. Звичайно, про це скасування запрошення знову і знову згадують. Я провів з паном Зеленським вичерпну розмову про це кілька місяців тому. Минулого тижня ми вкотре провели телефонну розмову. Це в минулому і більше не відіграє жодної ролі. Наша відповідальність більша, ніж необхідність сердитися через запрошення, скасоване кілька тижнів чи місяців тому, чи взагалі це тематизувати.

Ми тут, щоб показати: ми, як і раніше, на боці України, ми підтримуватимемо її як економічно, політично, так і у військовому плані. А те, що це необхідно, ми бачимо тут, на прикладі будинку за нами, на якому видно наслідки руйнувань. Оскільки загрози існують передусім з повітря, наразі ми зосереджуємося на завданнях протиповітряного захисту. Я щойно отримав підтвердження від мера Києва пана Кличка, як і від пана Зеленського минулого тижня телефоном, що на даний момент це правильна підтримка.

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Чи привезли Ви якісь конкретні послання чи обіцянки від федерального уряду Німеччини?

Ми вже поставили 30 зенітних танків "Гепард", численні ракетні системи, ми поставили найновішу систему, яка є на ринку - протиракетну систему IRIS-T, настільки сучасну, що її ще навіть немає на озброєнні німецького Бундесверу. Ми й надалі надаватимемо технології протиповітряної оборони. Дві ракетні установки залпового вогню вже стоять готові для переправлення завтра чи післязавтра на кордоні з Польщею.

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