Штайнмаєр: Зосереджуємося на протиповітряній обороні

Німеччина підтримуватиме Україну в економічному, політичному та військовому плані, заявив в інтерв'ю DW президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час свого візиту до Києва.
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Під час свого першого після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну неанонсованого візиту до Києва у вівторок, 25 жовтня, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) запевнив Україну в підтримці з боку Берліна. В інтерв'ю DW він розповів про те, як змушений був ховатися в укритті під час повітряної тривоги, а також про те, яка німецька зброя вже готова до транспортування до України.
Deutsche Welle: Пане президенте, у Вас дуже насичена програма перебування в Києві. Якими є Ваші враження?
Франк-Вальтер Штайнмаєр: Ми не приїхали непідготовленими, ми знаємо, до якої країни ми приїхали, ми знаємо, що ми приїхали до країни, в якій іде війна. І це стало помітно сьогодні вранці, коли ми мусили проводити першу розмову в укритті - з людьми із Корюківки, маленького міста на північний схід від Києва (у Чернігівській області. - Ред.), для яких це повсякдення. Багато хто розповідав мені, що вони щонайменше кожен другий день або й щодня годину-дві чи три проводять в укритті. Водночас це доказ того, якою небезпечною ситуація залишається й досі і наскільки важливі такі візити, як сьогодні.
У цього візиту є передісторія. Ви знаєте самі, що через Вашу роль як міністра закордонних справ Німеччини раніше Вас тут критикували. Якими є Ваші враження зараз? Які настрої панують? Усе вже в минулому?
Це було давно. Звичайно, про це скасування запрошення знову і знову згадують. Я провів з паном Зеленським вичерпну розмову про це кілька місяців тому. Минулого тижня ми вкотре провели телефонну розмову. Це в минулому і більше не відіграє жодної ролі. Наша відповідальність більша, ніж необхідність сердитися через запрошення, скасоване кілька тижнів чи місяців тому, чи взагалі це тематизувати.
Ми тут, щоб показати: ми, як і раніше, на боці України, ми підтримуватимемо її як економічно, політично, так і у військовому плані. А те, що це необхідно, ми бачимо тут, на прикладі будинку за нами, на якому видно наслідки руйнувань. Оскільки загрози існують передусім з повітря, наразі ми зосереджуємося на завданнях протиповітряного захисту. Я щойно отримав підтвердження від мера Києва пана Кличка, як і від пана Зеленського минулого тижня телефоном, що на даний момент це правильна підтримка.
Чи привезли Ви якіськонкретніпослання чи обіцянкивід федерального уряду Німеччини?
Ми вже поставили 30 зенітних танків "Гепард", численні ракетні системи, ми поставили найновішу систему, яка є на ринку - протиракетну систему IRIS-T, настільки сучасну, що її ще навіть немає на озброєнні німецького Бундесверу. Ми й надалі надаватимемо технології протиповітряної оборони. Дві ракетні установки залпового вогню вже стоять готові для переправлення завтра чи післязавтра на кордоні з Польщею.