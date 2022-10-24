Президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль обрати, з ким він: з демократичним світом, який бореться проти загрози, чи з тими, хто заплющує очі на терор, який чинить Росія в альянсі з Іраном.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 жовтня, закликав Ізраїль допомогти Україні посилити протиповітряну та протиракетну оборону, щоби протистояти ударам російської армії з іранських безпілотників.

"На жаль, у нас немає свого "Залізного купола". У нас поки що немає сучасної та ефективної системи ППО і ПРО, яка могла б убезпечити наше небо. Тому Росія й сподівається терором у повітрі компенсувати програші на землі", - сказав він, звертаючись онлайн до учасників саміту демократії Haaretz - одного з найстаріших ізраїльських медіа.

Зеленський зазначив, що за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України, а через скорочення запасів почала закуповувати в Ірану безпілотники-камікадзе, які протягом останніх кількох тижнів завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Зеленський - Ізраїлю: Час обрати, з ким ви

"(В Україні. - Ред.) дедалі частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова "Іран", "іранські". Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу", - сказав він.

За даними української розвідки, Росія замовила в Ірану близько двох тисяч дронів і ракети, а іранські інструктори приїхали на окуповані території України, щоби навчати російських солдатів користуватися безпілотниками. Зеленський нагадав, що ударами одного з таких дронів 17 жовтня у Києві був зруйнований будинок, спроєктований 120 років тому старостою однієї з синагог Іоселіаном Левом. "Будинок витримав Першу світову війну, хвилі терору, Другу світову війну. Він бачив стільки всього, а був знищений іранським дроном. Як і багато-багато інших об'єктів в Україні", - сказав він.

Президент України припустив, що Іран зацікавили не російські гроші, а "сприяння іранській ядерній програмі". На його думку, альянс РФ та Ірану "можна позбавити сенсу", якщо Ізраїль та Україна будуть "діяти разом - так само, як і з іншими демократіями".

Зеленський наголосив, що Україна просить Ізраїль про допомогу зброєю ще з 2014 року, але не отримує її. "Чи не час і вашій державі обрати, з ким ви? З демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню? Чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки?", - запитав він в учасників саміту.

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Ізраїль відмовляється давати Україні зброю

16 жовтня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що його країна повинна почати постачати зброю до України: "З'явилося повідомлення про те, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає жодних сумнівів щодо того, яку позицію має займати Ізраїль в цьому кривавому конфлікті. Настав час і для України отримати військову допомогу, як це роблять США та країни НАТО".

18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ відправить офіційну ноту ізраїльському уряду з проханням про системи протиповітряної оборони. Ввечері того ж дня міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц виключив постачання українським Збройним силам зброї. Міністр додав, що його країна надає Україні лише медичну та гуманітарну допомогу і обмежиться цим й надалі.

19 жовтня Ганц повідомив, що Ізраїль запропонував Україні допомогу в розробці систем раннього попередження про повітряні напади, але не поставлятиме системи озброєння "через низку оперативних міркувань".

23 жовтня американське видання The New York Times, посилаючись на анонімного українського чиновника, повідомило, що Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, корисні для боротьби з іранськими дронами.