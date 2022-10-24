Президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль обрати, з ким він: з демократичним світом, який бореться проти загрози, чи з тими, хто заплющує очі на терор, який чинить Росія в альянсі з Іраном.
"На жаль, у нас немає свого "Залізного купола". У нас поки що немає сучасної та ефективної системи ППО і ПРО, яка могла б убезпечити наше небо. Тому Росія й сподівається терором у повітрі компенсувати програші на землі", - сказав він, звертаючись онлайн до учасників саміту демократії Haaretz - одного з найстаріших ізраїльських медіа.
Зеленський зазначив, що за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України, а через скорочення запасів почала закуповувати в Ірану безпілотники-камікадзе, які протягом останніх кількох тижнів завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України.
Зеленський - Ізраїлю: Час обрати, з ким ви
"(В Україні. - Ред.) дедалі частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова "Іран", "іранські". Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу", - сказав він.
За даними української розвідки, Росія замовила в Ірану близько двох тисяч дронів і ракети, а іранські інструктори приїхали на окуповані території України, щоби навчати російських солдатів користуватися безпілотниками. Зеленський нагадав, що ударами одного з таких дронів 17 жовтня у Києві був зруйнований будинок, спроєктований 120 років тому старостою однієї з синагог Іоселіаном Левом. "Будинок витримав Першу світову війну, хвилі терору, Другу світову війну. Він бачив стільки всього, а був знищений іранським дроном. Як і багато-багато інших об'єктів в Україні", - сказав він.
Президент України припустив, що Іран зацікавили не російські гроші, а "сприяння іранській ядерній програмі". На його думку, альянс РФ та Ірану "можна позбавити сенсу", якщо Ізраїль та Україна будуть "діяти разом - так само, як і з іншими демократіями".
Зеленський наголосив, що Україна просить Ізраїль про допомогу зброєю ще з 2014 року, але не отримує її. "Чи не час і вашій державі обрати, з ким ви? З демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню? Чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки?", - запитав він в учасників саміту.
16 жовтня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що його країна повинна почати постачати зброю до України: "З'явилося повідомлення про те, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає жодних сумнівів щодо того, яку позицію має займати Ізраїль в цьому кривавому конфлікті. Настав час і для України отримати військову допомогу, як це роблять США та країни НАТО".
18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ відправить офіційну ноту ізраїльському уряду з проханням про системи протиповітряної оборони. Ввечері того ж дня міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц виключив постачання українським Збройним силам зброї. Міністр додав, що його країна надає Україні лише медичну та гуманітарну допомогу і обмежиться цим й надалі.