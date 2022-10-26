Іран запровадив санкції проти Deutsche Welle

Тегеран запровадив санкції проти DW на фарсі у відповідь на європейські санкції щодо Ірану за придушення протестів у країні.

Іран запровадив санкції проти низки німецьких політиків, установ і ЗМІ, серед яких філія Deutsche Welle на фарсі. Про це у середу, 26 жовтня, оголосило міністерство закордонних справ Ірану.

Тегеран вдався до такого кроку у відповідь на обмежувальні заходи, запроваджені Європейським Союзом через придушення протестів, які спалахнули у країні через загибель дівчини після затримання "поліцією моралі" за "неправильне носіння хіджабу".

Під іранські санкції потрапили вісім європейських установ і 12 осіб, серед яких є депутати Європейського парламенту та двоє працівників німецького таблоїду Bild. У міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що вони "підтримують терористичні угруповання", "підбурюють до насильства" та "провокують заворушення, жорстокість і теракти".

19 жовтня Тегеран запровадив аналогічні обмеження проти понад десятка британських компаній та громадян Великобританії після оголошених Лондоном санкцій, нагадує агентство AFP. Санкції передбачають заборону на видачу віз, а також відчуження майна та активів на території Ірану.

Гендиректор DW: Іран намагається залякувати журналістів

Генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбург (Peter Limbourg) звинуватив іранську владу в спробах залякування журналістів. "Режим в Ірані вже довгий час загрожує нашим колегам та їхнім сім'ям. Це неприйнятно", - заявив він. За словами Лімбурга, іранська влада "заохочує тероризм як усередині країни, так і за її межами". Він висловив упевненість, що Німеччина та Європа посилять тиск на Тегеран, а також пообіцяв, що включення до санкційного списку не завадить DW надавати іранцям достовірну інформацію.

Тим часом Спілка журналістів Німеччини закликала уряд ФРН докласти активних зусиль для скасування іранських санкцій щодо DW. "Абсолютно абсурдно оголошувати тероризмом критичну та незалежну журналістику, подібну до тієї, якою займаються журналісти німецької мовної телерадіокомпанії", - заявив глава спілки Франк Ібераль (Frank Überall). Він наголосив, що до завдань DW входить висвітлення антиурядових демонстрацій та протестів в Ірані, і це має залишатися можливим.

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Протести в Ірані

13 вересня поліція моралі затримала в Тегерані 22-річну курдку Махсу Аміні за "неправильне носіння хіджабу", а через три дні вона померла. За даними правозахисників, під вартою дівчина отримала травму голови. За офіційною версією, Аміні померла не від ударів поліцейських, а через "наслідки хірургічної операції з видалення пухлини мозку, зробленої їй у віці восьми років". Батько дівчини стверджує, що його донька мала чудовий стан здоров'я до затримання поліцією.

Смерть дівчини стала приводом для початку масових вуличних протестів в Ірані, на які вийшли тисячі людей. На них загинули близько сотні людей, ще сотні були заарештовані.

17 жовтня ЄС запровадив санкції проти "поліції моралі" Ірану та низки посадовців країни через участь у придушенні протестів.

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