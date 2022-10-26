Гойсген: Німеччина не має виключати членства України в НАТО

За словами Крістофа Гойсґена, глави Мюнхенської конференції з безпеки, ФРН має подумати, які гарантії може надати Україні.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки, багаторічний радник колишньої канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angele Merkel) Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) вважає, що Німеччина не повинна більше виключати членства України в Північноатлантичному альянсі (НАТО). Про це він сказав в інтерв'ю виданням медіагрупи Bayern, витяги з якого опубліковані в середу, 26 жовтня.

У квітні 2008 року Меркель на саміті НАТО в Бухаресті підтримала позицію, яка не передбачала надання Україні плану дій з підготовки до членства в альянсі. До цього, у березні 2008 року, на нараді вищого командного складу Бундесверу (німецьких збройних сил. - Ред.) Меркель заявила: "Я вважаю, що держави, які на даний момент мають внутрішні та регіональні конфлікти, не можуть претендувати на членство в НАТО".

Гойсґен переконаний, що зараз ситуація змінилася, оскільки президент Росії Володимир Путін порушив міжнародне право. "Ми повинні подумати, які гарантії ми можемо дати Україні (...) Вважаю, що ми не повинні зараз більше виключати членства України в НАТО", - сказав він.

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Гойсґен: Ядерні погрози Путіна адресовані насамперед Німеччині

Коментуючи ситуацію з ядерними погрозами Путіна, Гойсґен сказав, що вони насамперед спрямовані на те, щоби вплинути на Німеччину. На його думку, президент РФ у такий спосіб намагається посилити страхи та послабити підтримку України. "Ми повернулися до логіки холодної війни", - наголосив він.

Крістоф Гойсґен Фото: Annegret Hilse/Reuters-Pool/dpa/picture alliance

Він зауважив, що США дали ясно зрозуміти Москві, що застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії. "Не можу собі уявити, що серед російських генералів є самогубці, які могли би виконати подібний наказ", - сказав Гойсґен.

Також він думає, що Путін не хоче поставити себе в ситуацію тотальної світової ізоляції. Крім того, на його переконання, Китай також не пробачить Росії застосування ядерної зброї.

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Росія провела навчання з нанесення масованого ядерного удару

Сьогодні Росія провела навчання з нанесення масованого ядерного удару "у відповідь на ядерний удар противника". За їхнім проведенням спостерігав Путін.

"По полігону Кура на Камчатці здійснено запуски міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" із державного випробувального космодрому Плесецьк і балістичної ракети "Синява" з акваторії Баренцового моря. До здійснення завдань також залучалися літаки дальньої авіації Ту-95МС, які виконали пуски крилатих ракет повітряного базування", - повідомляється на сайті Кремля.

"Під час заходу проведено перевірку рівня підготовленості органів військового управління та навичок роботи керівного та оперативного складу з організації управління військами", - йдеться у повідомленні.

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