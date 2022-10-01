Заявка Києва на вступ до НАТО: Берлін не діятиме одноосібно

Під час візиту до Молдови міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт зазначила, що на тлі ядерних погроз з боку РФ важливо зберігати пильність і продовжувати допомагати Україні у війні з Росією.

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) закликала Захід не губитися перед погрозами Росії застосувати ядерну зброю та закликала продовжувати надавати допомогу Україні. Уряд ФРН серйозно ставиться до загроз і стежить за ситуацією, сказала вона після переговорів із міністром оборони Молдови Анатолієм Носатим у Кишиневі у суботу, 1 жовтня.

Коментуючи погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, Крістіні Ламбрехт сказала, що важливо бути пильними, "але важливо і не піддаватися на такі залякування".

"Це не повинно призвести до зменшення підтримки України. Зараз важливо зберігати пильність, розумно реагувати та піклуватися про запобігання подальшої ескалації. Україні потрібно і надалі послідовно надавати підтримку", - заявила вона.

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"Вступ до НАТО пов'язаний з виконанням певних умов"

Водночас, Ламбрехт стримано відреагувала на прохання президента України Володимира Зеленськогопро вступ до НАТО в прискореному режиміпісля анексії Росією псевдоутворень "ЛДНР" та Запорізької і Херсонської областей.

"Україна, безумовно, вільна у виборі альянсу, в якому вона почуватиметься комфортно. Але вступ до НАТО пов'язаний з виконанням певних умов. Цю тему тепер обговорюватимуть у колі 30 країн НАТО. Німеччина не має наміру робити жодних дій одноосібно", - зазначила міністерка оборони ФРН.

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Німеччина підтримає Молдову

Ламбрехт також пообіцяла й надалі допомагати Молдові з оснащенням її армії та навчанням солдатів. Міністерка оборони ФРН, зокрема, сказала, що Німеччина допоможе Молдові отримати безпілотники та утилізувати озброєння радянських часів. Ламбрехт зауважила, що Німеччині також важливо підтримати Молдову на тлі спроб Росії дестабілізувати ситуацію у сфері енергетики.