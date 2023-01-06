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Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт з міністром оборони України Олексієм Резніковим на тлі "Гепарда"
Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт з міністром оборони України Олексієм Резніковим на тлі "Гепарда"Фото: Jörg Blank/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

США дадуть Україні ракети Sea Sparrow, а ФРН - ще "Гепардів"

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Німеччина і США оголосили про нову допомогу Україні. За даними ЗМІ, крім броньованих машин піхоти, Берлін поставить нові "Гепарди", а Вашингтон вперше відправить зенітні ракети Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням.

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Сполучені Штати Америки включать у новий пакет військової допомоги Україні зенітні ракети Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням, повідомило в ніч на п'ятницю, 6 січня, американське видання Politico. Ці ракети, здатні перехоплювати літаки або крилаті ракети, можна запускати як з моря, так і з суші.

Як зазначили джерела видання, українські військові змогли налаштувати пускові установки "Бук" радянських часів під запуск Sea Sparrow. До цього моменту Тайвань був єдиною країною, яка використовувала наземну версію ракет. США та їхні союзники використовують корабельну версію.

Напередодні Вашингтон оголосив, що включить до нового пакета допомоги Україні бойові машини піхоти Bradley, призначені для перевезення та підтримки піхоти й розвідників із забезпеченням вогневого прикриття та придушення військ і бронетехніки супротивника.

ФРН обговорює поставку Києву "Гепардів" з двома країнами

Тим часом німецьке видання Spiegel із посиланням на джерела в уряді повідомило про плани Берліна надати Києву додаткові самохідні артилерійські установки Gepard. За інформацією видання, йдуть переговори з двома державами, які ще мають запаси "Гепардів" і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів. Наразі домовленості ще не досягнуті, але в Берліні висловлюють обережну впевненість, що в найближчі місяці в Україну можуть поставити більше таких зенітних танків на додачу до наданих в минулому році 30 одиниць.

Напередодні за підсумками розмови з президентом США Джо Байденом уряд Німеччини анонсував поставку Києву зенітної батареї Patriot і бойових машин піхоти Marder, не уточнивши їхню кількість. За інформацією Spiegel, ФРН хоче поставити до 40 Marder для повного оснащення бронетанкового піхотного батальйону. За планами німецького уряду, перші "Мардери" мають бути поставлені вже у першому кварталі 2023 року.

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