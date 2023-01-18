Падіння гелікоптера у Броварах: що відомо

Уранці в середу, 18 січня, у Броварах Київської області на дитячий садок, у якому перебували діти та працівники закладу, упав гвинтокрил. Унаслідок трагедії загинули 14 людей, серед яких одна дитина і керівництво міністерства внутрішніх справ (МВС) України. Що кажуть очевидці та які версії у слідства, - у матеріалі DW.

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Трагічний ранок у Броварах

Не встигли українці оговтатися від атаки РФ у Дніпрі, як країну спіткало нове потрясіння - трагедія у Броварах на Київщині. Гелікоптер, який впав на дитячий садок, забрав життя 14 людей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Серед жертв - міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, троє помічників та троє членів екіпажу. Всі вони перебували на борту гелікоптера і летіли на Харківщину для зустрічі з начальником головного управління Національної поліції в Харківській області Володимиром Тимошком.

Інші жертви - одна дитина і четверо дорослих - перебували поблизу місця падіння гвинтокрила. Також відомо про 25 поранених, серед яких 11 дітей. Їх госпіталізовано до лікарень. Місцеві жителі, глибоко шоковані подією, у середу ввечері продовжують приносити квіти, дитячі іграшки та свічки, влаштовуючи на місці аварії імпровізовані меморіали, повідомляє кореспондент DW. Також дехто приносив їжу та воду, намагаючись підбадьорити працюючих рятувальників.

Квіти та іграшки, які люди приносять до дитсадка у Броварах Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Впавши на будівлю дитсадка, гелікоптер спричинив пожежу та, вочевидь, проломив перекриття між поверхами - упродовж дня їх розбирали за допомогою будівельного крана. Як уточнили в ДСНС, окрім дитсадка було пошкоджено 14-поверховий житловий будинок та три легкові автомобілі. Для ліквідації наслідків катастрофи залучили 127 осіб та 30 одиниць техніки, зазначили рятувальники.

Розповіді очевидців

За словами жительки Броварів Катерини, яка стала очевидицею катастрофи, гелікоптер врізався у садочок, "потім від нього щось відлетіло і влучило в сусідній будинок". "Що це було - двигун чи ще щось, - я не знаю", - каже вона у розмові з DW.

Уламок гелікоптера, який, за свідченням очевидиці, врізався у будинок Фото: Daniel Cole/AP Photo/picture alliance

Зранку Катерина з чоловіком саме вели дочку до дитсадка і раптово почули наростання звуку гелікоптера. "Через сильний туман ми не могли побачити його. В одну мить гелікоптер вилетів із туману і впав на садочок. Ми були за парканом десь у 20 метрах. Відразу ми впали на землю, а коли піднялися, побачили палаючі навколо уламки", - розповідає вона. Катерина шокована подією і переконана, що якби трагедія сталася в інший час, то жертв могло бути менше. "Зранку там завжди багато людей. Садочок приймає людей з 7.30. Багато дітей вже було всередині, багато лише підходили", - говорить очевидиця.

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Загоряння чи вибуху перед падінням гелікоптера Катерина не помітила. Утім, дехто з очевидців у коментарях українським ЗМІ розповідає, що гелікоптер летів, палаючи, і потім впав. Інші свідки говорять, що гелікоптер зробив три кола над супермаркетом, полетів у центр міста і почав різко втрачати висоту.

Три версії СБУ

УДСНС заявили, що екіпаж повітряного судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів на вертольотах ЕС-225 (Airbus Н225 Super Puma). У журналіста проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова виникли питання до самого гелікоптера. За його словами, декілька європейських країн, зокрема, Норвегія і Польща, відмовились від використання Airbus Helicopters H225 через іншу авіакатастрофу, що сталася декілька років тому. Україна у 2018 році уклала контракт на закупку цих гвинтокрилів у Франції.

Нині СБУ розглядає декілька версій трагедії, серед яких - порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Але на швидке з'ясування причин розраховувати не варто, зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. "Це не буде один-два дні, тому що дослідження авіакатастрофи займає певний час. Думаю, буде створена державна комісія, до якої ввійдуть різні авіаційні фахівці. Вони дослідять причини того, що відбулося, та які фактори впливали на те, що вертоліт упав", - сказав він в ефірі українського телемарафону.

"Справжні патріоти України"

У зв'язку з трагедією у Броварах свої співчуття рідним і близьким загиблих висловив президент України Володимир Зеленський. "Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла пам'ять! Світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!" - написав він у Telegram.

Також трагедію у Броварах прокоментував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, назвавши загибель керівництва МВС "великою втратою для урядової команди та всієї держави". "Мої щирі співчуття родинам усіх загиблих. Доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії", - написав він у Telegram. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також висловив співчуття "рідним загиблих, особливо дітям". "Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. Денис Монастирський та Євгеній Єнін були моїми близькими колегами та друзями, справжніми українськими патріотами. Величезна втрата для всіх нас", - написав він.

Відреагували на трагедію у Броварах і світові лідери. Так, свої співчуття висловили президент Європейської ради Шарль Мішель, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), голова Європарламенту Роберта Мецола, глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, прем'єрка Естонії Кая Каллас, президент Польщі Анджей Дуда та інші.

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Тимчасовий очільник МВС

Кабінет Міністрів України призначив очільника Національної поліції Ігоря Клименка виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ. "Міністерство внутрішніх справ - одна із ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - наголосив прем'єр Шмигаль у Telegram.

Клименко своєю чергою пообіцяв якнайшвидше встановити причини трагедії у Броварах. "Працюватимемо день і ніч, щоб на всі питання, які є в нас, у суспільства, ми могли дати чітку відповідь", - сказав він в ефірі національного телемарафону. Коли ж буде призначено нового міністра внутрішніх справ, невідомо. Згідно із законодавством, його кандидатуру має узгодити комітет Ради з правоохоронної діяльності, а потім за неї має проголосувати Верховна Рада.