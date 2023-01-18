ФРН пропонує допомогу в розслідуванні катастрофи в Броварах

Очільниця МВС ФРН запропонувала допомогу у розслідуванні катастрофи гвинтокрила у Броварах. Лондон також готовий підтримати Київ "у будь-який спосіб", заявив очільник МЗС Великобританії.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) запропонувала Україні допомогу в розслідуванні катастрофи гвинтокрила в Броварах, у якій загинуло керівництво українського МВС і цивільні, повідомляє агенція AFP.

У своїй заяві вона висловила співчуття українському уряду "і запропонувала підтримку Німеччини у виявленні причин катастрофи гвинтокрила".

"Я глибоко шокована цією жахливою новиною в розпал варварської російської агресивної війни проти України (...) Україна має всю нашу підтримку і солідарність", - написала вона в Twitter.





Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі також заявив, що Лондон готовий підтримати Київ "у будь-який спосіб". "Денис (загиблий міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. - Ред.) був справжнім другом Великобританії", - зазначив він.

Деталі катастрофи

У середу вранці, 18 січня, у Броварах на Київщині розбився гвинтокрил ДСНС. Він упав поруч з житловим будинком і дитячим садком, у якому перебували діти та працівники закладу.

Унаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ: міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, а також державний секретар МВС Юрій Лубкович. Також загинули ще шестеро осіб, які перебували на борту.

Перші кадри катастрофи, в якій загинув Монастирський To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

За уточненою інформацією ДСНС станом на 15:00, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб - з них одна дитина, та дев'ять осіб, які перебували на борту. Травмовано під час катастрофи 25 осіб, з них 11 дітей, яких госпіталізовано до лікарень. Наразі ще тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі дитячого садочку.

Служба безпеки України розглядає три версії катастрофи: порушення правил польоту, технічна несправність, умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

За словами начальника головного управління Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, Монастирський, Єнін та Лубкович летіли до Харківщини, де на них чекав Тимошко. Він зауважив, що особисто розмовляв з усіма, хто був на борту вертольота, сьогодні вранці, після чого виїхав їх зустрічати.

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