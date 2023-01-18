На місці падіння вертольота у БроварахФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
Катастрофи
Падіння вертольота у Броварах (фото)
Данило Білик
1 год. тому
У Броварах на Київщині зазнав катастрофи гелікоптер, на борту якого було керівництво МВС України, включно з Денисом Монастирським. Вертоліт упав біля дитсадка і спричинив пожежу. Відомо про 14 загиблих, зокрема й дітей.
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Авіакатастрофа у Броварах на Київщині сталася о 8.20 ранку середи, 18 січня. Вертоліт Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) упав поблизу дитячого садка та 14-поверхового житлового будинку на вулиці Симона Петлюри в центрі міста. За оновленими станом на 15.00 середи даними ДСНС, внаслідок падіння гелікоптера загинуло 14 людей, серед яких - керівництво міністерства внутрішніх справ (МВС) України: міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, а також державний секретар МВС Юрій Лубкович.
Через падіння вертольота виникла пожежа у дитсадку, яку вдалося швидко локалізувати, а через годину після катастрофи й повністю ліквідувати.
Серед 14 загиблих внаслідок трагедії була одна дитина, ще 25 осіб зазнали поранень, серед них - 11 дітей. У ДСНС повідомили, що ці люди перебувають у лікарні. Кілька поранених - у тяжкому стані в реанімації, повідомили у Нацполіції.
На борту гелікоптера перебувало шестеро осіб з МВС та троє членів екіпажу ДСНС. За наявною інформацією, усі вони загинули.
Інші жертви катастрофи - діти й дорослі, що приводили дітей до садочка чи були поблизу місця падіння гвинтокрила, повідомляє "Суспільне Новини".
До ліквідації наслідків авіакатастрофи рятувальники залучили 127 осіб та 30 одиниць техніки.
За даними ДСНС, катастрофи зазнав вертоліт EC-225. Це стара назва нинішньої моделі H225 компанії Airbus Helicopters (раніше Eurocopter). Так виглядає вертоліт цієї моделі на архівному фото:
СБУ розглядає декілька версій трагедії
Слідчі з'ясовують причини трагедії у Броварах. У прокуратурі Київської області повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом авіакатастрофи. За розслідування відповідає регіональне управління СБУ.
Слідчі Служби безпеки України (СБУ) розпочали досудове розслідування за фактом катастрофи. Як зазначається у повідомленні СБУ, наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких - порушення правил польоту, технічна несправність, умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі в Броварах. "Світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!" - написав Зеленський на своєму каналі в Telegram.
У Німеччині також віддали шану загиблим в авіакатастрофі в Броварах. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав у своєму Twitter цю середу "сумним днем" для України. Німецька міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) запропонувала Україні допомогу в розслідуванні обставин трагедії.
Перші кадри катастрофи, в якій загинув Монастирський