Падіння вертольота у Броварах (фото)

У Броварах на Київщині зазнав катастрофи гелікоптер, на борту якого було керівництво МВС України, включно з Денисом Монастирським. Вертоліт упав біля дитсадка і спричинив пожежу. Відомо про 14 загиблих, зокрема й дітей.

Авіакатастрофа у Броварах на Київщині сталася о 8.20 ранку середи, 18 січня. Вертоліт Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) упав поблизу дитячого садка та 14-поверхового житлового будинку на вулиці Симона Петлюри в центрі міста. За оновленими станом на 15.00 середи даними ДСНС, внаслідок падіння гелікоптера загинуло 14 людей, серед яких - керівництво міністерства внутрішніх справ (МВС) України: міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, а також державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Фото: Igor Burdyga/DW

Через падіння вертольота виникла пожежа у дитсадку, яку вдалося швидко локалізувати, а через годину після катастрофи й повністю ліквідувати.

Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Серед 14 загиблих внаслідок трагедії була одна дитина, ще 25 осіб зазнали поранень, серед них - 11 дітей. У ДСНС повідомили, що ці люди перебувають у лікарні. Кілька поранених - у тяжкому стані в реанімації, повідомили у Нацполіції.

Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

На борту гелікоптера перебувало шестеро осіб з МВС та троє членів екіпажу ДСНС. За наявною інформацією, усі вони загинули.

Загиблий голова МВС України Денис Монастирський Фото: Siryk Anatolii/Ukrinform/abaca/picture alliance

Інші жертви катастрофи - діти й дорослі, що приводили дітей до садочка чи були поблизу місця падіння гвинтокрила, повідомляє "Суспільне Новини".

Фото: Igor Burdyga/DW

До ліквідації наслідків авіакатастрофи рятувальники залучили 127 осіб та 30 одиниць техніки.

Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

За даними ДСНС, катастрофи зазнав вертоліт EC-225. Це стара назва нинішньої моделі H225 компанії Airbus Helicopters (раніше Eurocopter). Так виглядає вертоліт цієї моделі на архівному фото:

Гелікоптер EC-225 (архівне фото) Фото: YNA/picture alliance

СБУ розглядає декілька версій трагедії

Слідчі з'ясовують причини трагедії у Броварах. У прокуратурі Київської області повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом авіакатастрофи. За розслідування відповідає регіональне управління СБУ.

Фото: Daniel Cole/AP Photo/picture alliance

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) розпочали досудове розслідування за фактом катастрофи. Як зазначається у повідомленні СБУ, наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких - порушення правил польоту, технічна несправність, умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Фото: Daniel Cole/AP Photo/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі в Броварах. "Світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!" - написав Зеленський на своєму каналі в Telegram.

Фото: Daniel Cole/AP/picture alliance

У Німеччині також віддали шану загиблим в авіакатастрофі в Броварах. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав у своєму Twitter цю середу "сумним днем" для України. Німецька міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) запропонувала Україні допомогу в розслідуванні обставин трагедії.