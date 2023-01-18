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Місце падіння гелікоптера ДСНС у Броварах
Місце падіння гелікоптера ДСНС у БроварахФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КатастрофиУкраїна

Глава МВС загинув у катастрофі гвинтокрила в Броварах

Степан Смишляєв
2 год. тому

Гвинтокрил ДСНС упав поруч з житловим будинком і дитячим садком у Броварах. Загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ України. Є жертви та поранені серед місцевих жителів, у тому числі дітей.

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Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, а також державний секретар МВС Юрій Лубкович загинули внаслідок падіння гвинтокрила Державної служби з надзвичайних ситуацій вранці в середу, 18 січня, в Броварах Київської області. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Гвинтокрил упав поруч з житловим будинком і дитячим садком, у якому перебували діти та працівники закладу, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Серед загиблих - діти

Станом на 10:30 відомо про 18 загиблих, серед яких троє дітей. Дев'ятеро загиблих перебували на борту гвинтокрила. У лікарнях знаходяться 29 постраждалих, у тому числі 15 дітей.

На місці катастрофи працюють швидкі, поліція та пожежники, триває огляд місця події. Про причини падіння гелікоптера поки що не повідомлялося.

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Місце падіння гелікоптера ДСНС у Броварах

Глава МВС загинув у катастрофі гвинтокрила в Броварах

Катастрофи2 год. тому
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