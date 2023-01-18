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ДСНС на місці катастрофи в Броварах
ДСНС на місці катастрофи в БроварахФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КатастрофиУкраїна

Пошукові роботи в Броварах завершено: 14 загиблих

Аліна Коломієць
21 хв. тому

Жертвами авіакатастрофи в Броварах, в якій загинуло керівництво МВС України, стали 14 людей. Поранення отримали 25 осіб.

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Унаслідок катастрофи гвинтокрила в Броварах на Київщині у середу, 18 січня, загинули 14 людей, із них одна дитина. Пошукові роботи завершено, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Загалом загинули 14 людей, із них одна дитина, постраждали 25 осіб, із них 11 дітей", - йдеться у повідомленні відомства в Telegram. 

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Що наразі відомо про авіакатастрофу

У середу вранці, 18 січня, у Броварах на Київщині розбився гвинтокрил ДСНС. Він упав поруч з житловим будинком і дитячим садком, у якому перебували діти та працівники закладу.

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Унаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ: міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, а також державний секретар МВС Юрій Лубкович. Також загинули ще шестеро осіб, які перебували на борту. За словами начальника головного управління Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, керівництво відомства летіло до Харківщини.

Служба безпеки України розглядає три версії катастрофи: порушення правил польоту, технічна несправність, умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Катастрофа у Броварах: загинули Монастирський, Єнін, діти

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