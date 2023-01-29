КНДР заперечила постачання озброєнь ПВК "Вагнер"

У Північній Кореї вважають, що заявами про те, що країна постачає зброю РФ, США хоче "виправдати" передачу танків Україні.
https://p.dw.com/p/4MqCg
Реклама
Північна Корея заперечила заяву США про те, що вона постачає зброю російській приватній військовій компанії (ПВК) "Вагнер", яка активно бере участь у війні Росії проти України. Про це йдеться у заяві голови департаменту міністерства закордонних справ КНДР у справах США Квон Чон Гина, оприлюдненій у неділю, 29 січня, Корейським центральним інформаційним агентством (KCNA).
"Цього разу США знову безглуздо намагалися виправдати постачання своїх озброєнь Україні поширенням безпідставної "версії про збройні угоди між КНДР і РФ", - заявив він, коментуючи відповідне повідомлення координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі.
Він додав, що "підривати імідж" КНДР, "вигадуючи неіснуючі справи", - це виклик, "на який потрібно неодмінно реагувати", і пригрозив США наслідками, якщо це триватиме.
Зауважимо, напередодні сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина і заступниця керівника відділу пропаганди та агітації ЦК Трудової партії республіки Кім Йо Чжон, критикуючи рішення США про постачання танків Україні, заявила, що її країна завжди буде "в одному окопі разом з армією та народом Росії".
Зброя з КНДР для "вагнерівців"
20 січня Кірбі продемонстрував супутникові знімки, на яких зафіксовано, як 18 листопада 2022 року п'ять російських вагонів вирушили з РФ до КНДР, а наступного дня Північна Корея завантажила ці вагони з транспортними контейнерами, і потяг повернувся до Росії. За його словами, в цих контейнерах знаходилися піхотні ракети та снаряди для "вагнерівців".