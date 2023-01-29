КНДР заперечила постачання озброєнь ПВК "Вагнер"

У Північній Кореї вважають, що заявами про те, що країна постачає зброю РФ, США хоче "виправдати" передачу танків Україні.

Північна Корея заперечила заяву США про те, що вона постачає зброю російській приватній військовій компанії (ПВК) "Вагнер", яка активно бере участь у війні Росії проти України. Про це йдеться у заяві голови департаменту міністерства закордонних справ КНДР у справах США Квон Чон Гина, оприлюдненій у неділю, 29 січня, Корейським центральним інформаційним агентством (KCNA).

"Цього разу США знову безглуздо намагалися виправдати постачання своїх озброєнь Україні поширенням безпідставної "версії про збройні угоди між КНДР і РФ", - заявив він, коментуючи відповідне повідомлення координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі.

Він додав, що "підривати імідж" КНДР, "вигадуючи неіснуючі справи", - це виклик, "на який потрібно неодмінно реагувати", і пригрозив США наслідками, якщо це триватиме.

Зауважимо, напередодні сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина і заступниця керівника відділу пропаганди та агітації ЦК Трудової партії республіки Кім Йо Чжон, критикуючи рішення США про постачання танків Україні, заявила, що її країна завжди буде "в одному окопі разом з армією та народом Росії".

Зброя з КНДР для "вагнерівців"

20 січня Кірбі продемонстрував супутникові знімки, на яких зафіксовано, як 18 листопада 2022 року п'ять російських вагонів вирушили з РФ до КНДР, а наступного дня Північна Корея завантажила ці вагони з транспортними контейнерами, і потяг повернувся до Росії. За його словами, в цих контейнерах знаходилися піхотні ракети та снаряди для "вагнерівців".

Пхеньян вже не вперше заперечує постачання зброї РФ, зокрема у листопаді називав наклепом відповідні звинувачення США. Водночас, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну КНДР постійно підтримувала дії РФ. Приміром, Північна Корея разом із Росією та Сирією визнала "незалежність" самопроголошених утворень - так званих "ДНР" і "ЛНР", а згодом - і анексію частини української території Росією.