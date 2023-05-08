Голова МЗС Китаю Цінь Ган приїде 9 травня до Берліна
Степан Смишляєв
2 год. тому
Візит голови МЗС КНР до Німеччини, Франції і Норвегії відбудеться на тлі заяв по намір сприяти переговорам України і РФ, а також інформації про плани ЄС запровадити санкції проти китайських компаній за підтримку Москви.
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Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган 8-12 травня відвідає Німеччину, Францію та Норвегію, де проведе перемовини зі своїми колегами з цих країн, повідомив у понеділок, 8 травня, речник МЗС КНР Ван Веньбінь, пише AFP.
У МЗС Німеччини підтвердили, що на вівторок, 9 травня, заплановані переговори міністерки закордонних справ країни Анналени Бербок (Annalena Baerbock) з Цінь Ганом, повідомляє Reuters.
Незадовго до цієї розмови в низці європейських країн поставили під сумнів, чи може Китай виступати як нейтральний посередник в цих перемовинах, після заяв посла КНР у Франції про "російський Крим" і "неясний статус пострадянських країн".