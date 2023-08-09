Rheinmetall підтвердив, що купив танки Leopard 1 в Бельгії

У концерні Rheinmetall підтвердили факт закупівлі десятків танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land System. Їх буде відремонтовано і поставлено Україні.

У німецькому оборонному концерні Rheinmetall підтвердили закупівлю ним танків Leopard 1 у Бельгії, щоб відремонтувати їх і відправити в Україну від імені німецького уряду.

Києву буде поставлено близько 30 танків Leopard 1, заявив у середу, 9 серпня, представник компанії в Дюссельдорфі, повідомляє агенція dpa. При цьому представник Rheinmetall не уточнив, яким буде графік поставок.

Напередодні, 8 серпня, видання Handelsblatt з посиланням на власні джерела повідомило, що Rheinmetall придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems. За інформацією видання, ці танки буде переобладнано на німецьких заводах компанії, розташованих у Дюссельдорфі, для подальшого використання в Україні.

Планується, що близько 30 з цих 50 "Леопардів" буде доставлено в Україну, адже деякі з машин були в такому поганому стані, що їх можна було використовувати лише як "донорів" комплектуючих, зазначає dpa.

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Генеральний директор OIP Land Systems Фредді Верслуйс повідомив британській газеті The Guardian, що його компанія продала 49 танків іншій європейській країні, яку він не може назвати через положення про конфіденційність. Він також не зміг назвати ціну угоди. Верслуйс додав, що може пройти до шести місяців, перш ніж танки опиняться на полі бою в Україні.

Міноборони ФРН анонсувало ще 25 "Леопардів" для України

У середу офіційна представниця міністерства оборони ФРН на запит DW повідомив, що Німеччина поставить Україні 25 танків Leopard 1A5, а також п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин і два навчальні танки. Для цього уряд ФРН уклав відповідний контракт із концерном Rheinmetall. Цю військову техніку буде надано Києву додатково до заявлених раніше поставок, зазначила чиновниця. За її словами, передачу танків Leopard 1A5 Україні Німеччина анонсувала в липні на саміті НАТО у Вільнюсі.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) повідомив, що ФРН надасть Україні пакет військової допомоги на 700 мільйонів євро. Серед іншого, Україна отримає 40 бойових машин піхоти Marder, 25 бойових танків Leopard 1A5, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин, а також дві пускові установки для ЗРК Patriot. Крім того, буде передано 20 тисяч артилерійських боєприпасів і п'ять тисяч димових боєприпасів, також розвідувальні дрони і засоби захисту від безпілотників.

У квітні міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що члени Контактної групи з оборони України передали Києву вже більше 230 танків, 1550 броньованих машин та оснащення, яке дозволило забезпечити понад дев'ять нових бронетанкових бригад.