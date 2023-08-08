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КонфліктиНімеччина

Rheinmetall готує поставку Києву 30 танків Leopard 1

Максим Сидоржевський
25 хв. тому

Німецький концерн Rheinmetall закупив у бельгійської OIP Land Systems 50 танків Leopard 1, з них 30 буде доставлено Києву, повідомляє Handelsblatt.

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Rheinmetall готує для Києва нову партію танків Leopard 1
Rheinmetall готує для Києва нову партію танків Leopard 1Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готує чергову поставку бойових танків в Україну. З цією метою компанія придбала 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems, повідомляє у вівторок, 8 серпня, німецьке видання Handelsblatt з посиланням на власні джерела.

Танки будуть переобладнані на німецьких заводах компанії, розташованих у Дюссельдорфі, для подальшого використання в Україні. Планується, що близько 30 з цих 50 "Леопардів" будуть доставлено в Україну.

Раніше цього дня про закупівлю 50 бойових танків повідомили бельгійські ЗМІ. Однак не було зрозуміло, хто саме придбав Leopard 1 у компанії OIP Land Systems. Основний бойовий танк є попередником Leopard 2, який зараз використовується Бундесвером, і кілька десятків яких вже було експортовано в Україну.

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Наприкінці січня цього року після кількох місяців дискусій Німеччина погодилась поставити ЗСУ 18 одиниць Leopard 2 і дозволила іншим країнам їхній реекспорт Україні. У кінці березня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) підтвердив, що в Україну вже доставили всі обіцяні танки.

Також Берлін схвалив експорт до України 178 старіших моделей - Leopard 1. Після цього на початку лютого Німеччина, Данія та Нідерланди заявили, що планують надати ЗСУ щонайменше 100 відремонтованих танків цієї моделі.

У квітні міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що члени Контактної групи з оборони України передали Києву вже більше 230 танків, 1550 броньованих машин та оснащення, яке дозволило забезпечити понад дев'ять нових бронетанкових бригад.

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