Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1A5

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги. До неї увійшли, серед іншого, 10 танків Leopard 1 A5 та 20 гармат MG3 для танків Leopard 2, бойових машин піхоти Marder та інженерних машин Dachs.

Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1 A5. Це вказується в переліку військової допомоги Україні, який розміщений на сайті німецького уряду і був оновлений у четвер, 20 липня.

В нову партію допомоги від ФРН також увійшли 20 гармат MG3 для танків Leopard 2, бойових машин піхоти Marder та інженерних машин Dachs. Також до партії увійшли 1,3 тисячі артилерійських снарядів 155-мм калібру, понад дві тисячі димових снарядів калібру 155 мм, одна система наведення мостів та 12 причепів.

Крім того, Німеччина передала Україні чотири машини для захисту кордонів, 10 радарів наземного спостереження, 16 вантажівок Zetros та 100 тисяч аптечок.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вільнюсі канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) повідомив, що ФРН надасть Україні пакет військової допомоги на 700 мільйонів євро. Серед іншого, Україна отримає 40 бойових машин піхоти Marder, 25 бойових танків Leopard 1A5, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин, а також дві пускові установки для ЗРК Patriot. Крім того, буде передано 20 тисяч артилерійських боєприпасів і п'ять тисяч димових боєприпасів, також розвідувальні дрони і засоби захисту від безпілотників.

Уряд Німеччини вже офіційно схвалив постачання зброї для України на суму понад три мільярди євро.

Читайте також: ФРН активізує переговори з Польщею про відкриття центру з ремонту Leopard