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Rheinmetall передасть Україні 25 танків Leopard 1

Олександр Куницький
14 листопада 2023 р.

Постачання Україні з Німеччини 25 танків танків Leopard 1 та п'яти броньованих евакуаційних машин відбудеться у 2024 році.

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Концерн Rheinmetall у Дюссельдорфі
Концерн Rheinmetall у ДюссельдорфіФото: Federico Gambarini/dpa

Німецький оборонний концерн Rheinmetall передасть Україні танків - 25 бойових Leopard 1A5  і два тренувальних, а також п'ять броньованих евакуаційних машин. Як повідомила пресслужба підприємства у вівторок, 14 листопада, постачання має відбутися у 2024 році.

Контракт на постачання озброєння Rheinmetall уклав з урядом України, але фінансування відбуватиметься за рахунок Німеччини. Ціну угоди концерн не називає, але зазначає, що ідеться про "двозначну цифру у мільйонах у верхньому діапазоні". Контракт також включає навчання екіпажів, логістику та запчастини до техніки. Зазначається, що нині озброєння вже проходить капітальний ремонт на заводах Rheinmetall в Унтерлюсі та Касселі.

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Rheinmetall готовий відправити Україні 20 БМП Marder

Крім того, Rheinmetall зазначив, що в Україну вже поставлено більшість із 80 бойових машин піхоти Marder, які були замовлені раніше. При цьому концерн наголошує на готовності поставити ще 20 БМП Marder після отримання відповідного замовлення.

Також у Rheinmetall нагадали про плани поставити Україні наприкінці 2023 - на початку 2024 року п'ять десантних машин Caracal, а наступного року - 14 танків Leopard 2A4, які замовили для ЗСУ Нідерланди і Данія.

Як повідомлялося, протягом наступних двох років Rheinmetall передасть Україні 100 тисяч боєприпасів до мінометів 120-мм калібру.

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www.rheinmetall.com