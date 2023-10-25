Секрети Rheinmetall: як Німеччина озброює Україну

Німецький концерн Rheinmetall - важливий постачальник бронетехніки та боєприпасів для України. Журналісти телеканалу ARD отримали ексклюзивний доступ до його заводів. Що вони побачили?

Спочатку була гаубиця. Першим видом важкого озброєння, яке Німеччина поставила Києву після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, була сучасна гаубиця на гусеничній ході Panzerhaubitze 2000 (PzH). У червні 2022 року перші бойові машини були передані Збройним силам України (ЗСУ) і, як тоді писали ЗМІ, суттєво допомогли стримати російський наступ на сході країни. PzH 2000 виробляють спільно оборонні концерни Rheinmetall з Дюссельдорфа та Kraus Maffei Wegmann (KMW) з Мюнхена.

Що Rheinmetall постачає Україні

Rheinmetall - один з найбільших оборонних концернів у Європі, який спеціалізується на виробництві великокаліберної зброї та снарядів до неї. З огляду на свою специфіку, це закрите підприємство, журналістам рідко вдається отримати туди доступ. Команді телеканалу ARD це вдалося, вона півроку знімала виробництво та випробування зброї на заводах Rheinmetall у Німеччині. Результат - приблизно 45-хвилинний документальний фільм Inside Rheinmetall - Zwischen Krieg und Frieden ("Усередині Rheinmetall - між війною та миром"), прем'єра якого відбулася у вівторок, 24 жовтня.

Для України Rheinmetall став головним постачальником західної бронетехніки та снарядів. Після гаубиць влітку першого року великої війни ЗСУ отримали перші самохідні зенітні установки Gepard, які відтоді стали частиною ешелонованої ППО України та особливо успішно збивають безпілотники. Gepard давно знято з озброєння Бундесверу, але деякі експерти називають це рішення помилковим і вважають його однією з найкращих таких систем у світі.

Транспортування гаубиці PzН 2000 Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Вже у 2023 році Німеччина та низка інших країн передали Україні БМП Marder, сучасні танки Leopard 2 та старіші - Leopard 1. Як сказано у фільмі, у середньому із двох старих танків збирають один, який відправляють до України. Як стало відомо у вівторок, у середині жовтня Rheinmetall та держпідприємство "Українська оборонна промисловість" підписали угоду про створення спільної компанії. На першому етапі вона займатиметься ремонтом бронетехніки, але, як сказано на сайті німецької фірми, вже "в короткостроковій" перспективі часу планується спільне виробництво на українській території.

Снаряди з Нижньої Саксонії для зеніток Gepard

Спеціалізація Rheinmetall - гармати. У фільмі показано, як роблять танкові гармати калібром 120 мм. На виготовлення однієї йде півроку - і це лише механічна обробка. Говорячи про танки Leopard, на які вони встановлюються, один із співробітників Rheinmetall зазначає, що спокійно ставиться до появи кадрів підбитих в Україні німецьких танків, але зазначає, що справа в їхній бойовій ефективності, і що шанс екіпажу вижити вищий, ніж у російських танків.

Один з ексклюзивних моментів у фільмі ARD - створення виробництва снарядів калібром 35 мм до зенітних установок Gepard. Rheinmetall міг би швидше виготовляти їх для України на своєму заводі в Швейцарії, але влада цієї країни не дала на це дозволу, пославшись на її нейтральний статус. У результаті деякі компоненти везуть зі Швейцарії до Німеччини, де на одному із заводів Rheinmetall у містечку Унтерлюс у Нижній Саксонії було збудовано нову лінію з виробництва снарядів.

В одному з епізодів показано, як упаковані в ящики по 10 штук снаряди вибірково тестують перед відправкою до України - за умов морозу з урахуванням застосування у зимових умовах. Для цього боєприпаси заморожують до мінус 46 градусів і вистрілюють на стенді, вимірюючи на комп'ютері різні показники, наприклад, швидкість на виході.

БТР Fuchs Фото: Sven Eckelkamp/IMAGO

Список побажань українського посла

Неподалік Касселя у федеральній землі Гессен знімальна група була присутня на демонстрації нового шестиколісного БТР Fuchs 2. Україні ні нові, ні прийдешня модель із запасів Бундесверу не поставляються. Уряд у Берліні зробив вибір на користь інших, як писали німецькі ЗМІ, "дешевших" броньованих машин.

В одній із заключних сцен фільму - зустріч глави Rheinmetall Арміна Папперґера (Armin Papperger) з послом України в Німеччині Олексієм Макєєвим наприкінці серпня у Берліні. У кабінеті посла показаний стенд із фотографіями німецької бронетехніки, під назвою Wunschliste (список побажань). Частину Україна вже отримала, частину - поки що ні. На запитання журналіста, про що говорили, Папперґер відповідає: "Не на камеру".

Gepard в Україні Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Посол України виявився більш балакучим. "Ми говоримо про те, скільки боєприпасів використовується, скільки витрачається за день, щоб було уявлення про наші потреби, - пояснює Макєєв. - Ми також говоримо про необхідні технології. Наприклад, коли йдеться про ширину встановлених Росією мінних полів і про те, що необхідно для їхнього розмінування". Крім того, за словами дипломата, на таких зустрічах обговорюється, як німецька техніка в Україні показала себе "на полі бою, і що потрібно покращити".

Позов за зупинений контракт Rheinmetall з Росією

Автори фільму не оминули і гострі питання. Успішний у світі оборонпром у самій Німеччині з її повоєнним пацифізмом довго вважався "нелюбою дитиною", проти роботи концерну протестували активісти. Часи змінилися, у суспільстві прийшло визнання, розповіли співрозмовники з Rheinmetall. Голова концерну Армін Папперґер сказав, що у військовій техніці його захоплюють технології і не погодився з використаним журналістом терміном для танків - "машини вбивства". Папперґер назвав їх "оборонними машинами", пояснивши, що, мовляв, вони зроблені в основному для країн НАТО, а це - оборонний альянс.

Торкається фільм і того факту, що Rheinmetall свого часу обладнав навчальний центр для російської армії, але контракт було зупинено незадовго до завершення робіт після анексії Криму у 2014 році. Концерн подав позов до уряду на компенсацію. Папперґер пояснив це тим, що угода з Москвою була легальною, вимагати компенсації - його борг перед акціонерами, але він готовий до компромісу.

БТР Fuchs Фото: Sven Eckelkamp/IMAGO

Новий танк Panther збиратимуть в Угорщині?

Про Росію згадується і ще в одному епізоді фільму. Фільм починається з кадрів нової розробки - танка Panther, який Rheinmetall розробив сам і хоче виробляти без партнерів на заміну Leopard 2, хоча є німецько-французький проєкт-конкурент. У фільмі показано, як Папперґер демонструє прототип танка міністру оборони Угорщини і той катається на ньому, піднімаючи великий палець. Гість із Будапешта погоджується поспілкуватися з журналістами, але коли його запитують, чому його країна не збирається арештовувати президента РФ Володимира Путіна на підставі ордера Міжнародного кримінального суду, лише усміхається.

Папперґер називає Угорщину "дуже важливим клієнтом". Саме там Rheinmetall може розпочати виробництво танків Panther. Як сказано у фільмі, уряд Віктора Орбана профінансує завершення розробки Panther до серійного виробництва та може отримати перші екземпляри. Раніше були заяви про можливе будівництво заводу для таких танків в Україні. Від такого варіанту Папперґер не відмовляється, але нових подробиць не озвучив.

Глава Rheinmetall сказав, що і після закінчення війни в Україні не побоюється падіння попиту. За його словами, у Європі та США запаси боєприпасів на такому низькому рівні ("порожні склади", "не вистачає дуже багато"), що на їхнє заповнення піде найближче десятиліття.