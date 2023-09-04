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КонфліктиНімеччина

Глава комітету Бундестагу: Поставки Taurus блокує Шольц

Роман Губа
4 вересня 2023 р.

Глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерманн звинувачує канцлера Шольца в одноосібному блокуванні всередині коаліції рішення про поставки ракет Taurus Україні.

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Ракета Taurus, запущена з винищуваща F-15 під час навчань у Південній Кореї
Ракета Taurus, запущена з винищуваща F-15 під час навчань у Південній КореїФото: South Korean Defense Ministry/Getty Images

Глава комітету з питань оборони Німецького Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) звинуватила канцлера ФРН Олафа Шольца (Оlaf Scholz) в одноосібному блокуванні рішення всередині правлячої коаліції щодо надання Україні крилатих ракет Taurus.

"Він не хоче постачати Taurus "зараз". Але "зараз" в Україні продовжують гинути люди. На що чекає канцлер? Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", - написала Штрак-Ціммерманн ввечері у неділю, 3 вересня, у соцмережі X (колишня Twitter).

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Київ уже тривалий час просить у Берліна надати українській армії далекобійні крилаті ракети Taurus. Штрак-Ціммерманн, представниця Вільної демократичної партії у правлячій коаліції з СДПН та "Союзом 90/Зеленими", послідовно виступає за те, щоб крилаті ракети були надані Україні. Депутатка наполягає, що рішення Нідерландів та Данії про передачу Україні винищувачів, спростовує побоювання Берліна щодо ймовірних ударів з західного озброєння по території Росії.

Андрій Єрмак про контрнаступ, F-16 і Taurus

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Топтема

Ракета Taurus, запущена з винищуваща F-15 під час навчань у Південній Кореї

Глава комітету Бундестагу: Поставки Taurus блокує Шольц

Конфлікти4 вересня 2023 р.
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