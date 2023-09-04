Глава комітету Бундестагу: Поставки Taurus блокує Шольц

Глава комітету з питань оборони Німецького Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) звинуватила канцлера ФРН Олафа Шольца (Оlaf Scholz) в одноосібному блокуванні рішення всередині правлячої коаліції щодо надання Україні крилатих ракет Taurus.

"Він не хоче постачати Taurus "зараз". Але "зараз" в Україні продовжують гинути люди. На що чекає канцлер? Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", - написала Штрак-Ціммерманн ввечері у неділю, 3 вересня, у соцмережі X (колишня Twitter).

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Київ уже тривалий час просить у Берліна надати українській армії далекобійні крилаті ракети Taurus. Штрак-Ціммерманн, представниця Вільної демократичної партії у правлячій коаліції з СДПН та "Союзом 90/Зеленими", послідовно виступає за те, щоб крилаті ракети були надані Україні. Депутатка наполягає, що рішення Нідерландів та Данії про передачу Україні винищувачів, спростовує побоювання Берліна щодо ймовірних ударів з західного озброєння по території Росії.