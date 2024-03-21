Штрак-Ціммерманн - топкандидатка лібералів на виборах до ЄП

Альянс лібералів і демократів Європи обрав німецьку поборницю постачань зброї Україні Штрак-Ціммерманн своєю головною кандидаткою на виборах до Європарламенту.

Голова комітету з питань оборони в німецькому Бундестазі, що представляє Вільну демократичну партію Німеччини (ВДП), Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) стала головною кандидаткою на виборах до Європарламенту від Альянсу лібералів і демократів Європи (АЛДЄ). Її кандидатуру підтримали делегатів з'їзду цієї європейської політичної сили, проведеному в середу, 20 березня, в Брюсселі.

Сама політикиня подякувала за це в дописі в соцмережі X.

"Ліберали непохитно стоять у серці Європи. Ми знаємо, що боремося разом, а не одне проти одного", - написала вона.

Крім того, на з'їзді вона запевнила, що хоче боротися за Європу безпеки, процвітання і свободи. "Європейський Союз має стати незалежнішим і більш спроможним чинити опір", - заявила Штрак-Ціммерманн, цитує інформагенція dpa.

Буде суперницею фон дер Ляєн

На європейських виборах у червні громадяни 27 країн ЄС обиратимуть депутатів Європарламенту. Згідно з принципом головних кандидатів, пост голови Європейської Комісії має перейти до провідного кандидата партії-переможця. Утім, цей принцип не є обов'язковим, адже зрештою кандидатуру голови ЄК мають узгодити голови держав та урядів країн-членів.

Висунута АЛДЄ Штрак-Ціммерманн, таким чином, опонуватиме, зокрема, чинній голові ЄК Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка висунута головною кандидаткою від консервативної християнсько-демократичної Європейської народної партії (ЄНП).

АЛДЄ - не єдина партійна родина ліберальних сил у ЄС. Багато інших ліберальний партій входять до центристської соціал-ліберальної Європейської демократичної партії (ЄДП). Спільно вони формують у Європарламенті фракцію "Оновлення" (Renew).

Штрак-Ціммерманн - затята прихильниця постачань озброєнь Україні

Дотепер Штрак-Ціммерманн зажила собі репутації активної прихильниці передачі Україні західних озброєнь, у тому числі й німецьких далекобійних ракет Taurus. На цьому ґрунті вона не раз критикувала свого партнера по урядовій коаліції канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), який категорично відмовляється надавати Україні цей вид озброєнь на будь-яких умовах.

Так само вкрай критично вона висловлювалася щодо озвучених керівником фракції СДПН Рольфом Мютценіхом (Rolf Mützenich) ідей "заморозити" війну в Україні.

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Нагадаємо, раніше Штрак-Ціммерманн обрали головною кандидаткою від ВДП на виборах до Європарламенту.