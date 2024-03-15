Глава комітету Бундестагу шокована ідеєю заморозити війну

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) відкинула ідею заморожування війни в Україні. Про це вона повідомила в ефірі німецького суспільного радіомовника Deutschlandfunk у п'ятницю, 15 березня. Представниця Вільної демократичної партії (ВДП) у правлячій коаліції з СДПН та "Союзом 90/Зеленими" заявила, що була шокована коментарями лідера фракції соціал-демократів у Бундестазі Рольфа Мютценіха (Rolf Mützenich).

"Такий погляд на російську агресивну війну означав би зміну парадигми", - вважає політикиня. Вона додала, що Україну запевнили в підтримці у захисті від Росії. Якщо ж Мютценіх зараз виступає від імені СДПН, то партія канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), очевидно, відходить від проголошеної канцлером "зміни епох" і це варто було б інтенсивно обговорювати всередині коаліції, пояснила Штрак-Ціммерманн. На її думку, фундаментальне питання полягає в тому, як поводитися з російським імперіалізмом: до певної міри змиритися з ним чи продовжувати протистояти "деспоту в Кремлі".

Читайте також: Бундестаг знову не підтримав надання Україні ракет Taurus

Лідер фракції СДПН пропонує заморозити війну в Україні

14 березня під час дебатів у Бундестазі щодо постачання крилатих ракет Taurus Україні Мютценіх різко розкритикував прихильників надання Києву цього виду зброї. "Чи не настав час не лише говорити про те, як вести війну, а й думати про те, як заморозити війну і закінчити її пізніше?" - заявив глава фракції СДПН.

"Потрібні розуміння, розсудливість і ясність. І це те, що робить канцлер з огляду на те, що він є головою уряду", - сказав Мютценіх, підтримавши канцлера Олафа Шольца, який напередодні підтвердив у німецькому парламенті своє "ні" ракетам Taurus.

Мютценіх також застеріг від небезпеки ескалації. "У жовтні 2022 року уряд США побоювався застосування тактичної ядерної зброї у війні в Україні. Це повинно змусити нас задуматися", - сказав політик.

Читайте також: Нові суперечки про Taurus, або Шольц "бере бика за роги"

Як німецькі знаменитості передають автівки для ЗСУ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



