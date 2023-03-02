"Зміна епох" через рік: канцлер про війну РФ проти України

Олаф Шольц виступив з урядовою заявою, в якій підбив підсумки нового політичного курсу, взятого Німеччиною після початку російської агресії проти України 24 лютого 2022 року.

"З пістолетом біля скроні неможливо вести переговори. Хіба що про власну капітуляцію". Так Олаф Шольц (Olaf Scholz) прокоментував заклики лівих, популістів і пацифістів, що лунають у Німеччині, відмовитися від поставок німецьких озброєнь Україні, а замість цього сприяти початку мирних переговорів між Києвом і Москвою.

У четвер, 2 березня, канцлер виступав у Бундестазі з урядовою заявою, в якій він підбив проміжний підсумок "зміни епох", яку він сам проголосив рік тому - 27 лютого 2022 року, на третій день широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

Мирні переговори з РФ поки що неможливі

"Путін відверто говорить про цілі своєї війни: захопити великі частини території України, знищити Україну як націю, - заявив Олаф Шольц. - Тим самим він заносить сокиру над, мабуть, найбільшим досягненням політики розрядки - згоди про неприпустимість насильницької зміни кордонів у Європі ".

Шольц: "Якщо Україна припинить захищатися, то настане не мир, а кінець Україні" Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

Канцлер переконаний: "Якщо Україна перестане захищатися, то настане не мир, настане кінець України". Саме тому, пояснює соціалдемократ, неприпустимо робити будь-які дипломатичні зусилля без участі і без згоди на те самих українців.

Такої ж точки зору дотримуються і Зелені, що входять до правлячої коаліції. "Путін має можливість негайно припинити цю війну, якщо він зупинить бої, одразу ж зупиниться і війна, - заявила під оплески співголова парламентської фракції "Союз-90/Зелені" Брітта Гассельман (Britta Haßelmann). - Якщо Україна припинить боротися, її більше не буде".

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Не йдеться про вибір між дипломатією і постачанням озброєнь, говорила вона, звертаючись до представників Лівої партії, які виступають за припинення військової допомоги Києву: "Україна потребує підтримки - гуманітарної, економічної, але й зброєю, інакше вона не зможе сама себе захищати".

З курсом правлячої коаліції щодо того, що стосується ролі дипломатії, згоден, що буває нечасто, і лідер парламентської опозиції, голова ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz). Він майже слово в слово повторив тезу Шольца та Гассельман: "Якщо сьогодні замовкнуть російські гармати, то вже завтра війна скінчиться. Якщо ж українці сьогодні складуть зброю, то завтра настане кінець українському народу та Україні як державі".

На черзі для України - танки Leopard -2 Фото: CHRISTOF STACHE/AFP

Німецька допомога Україні зростатиме

Олаф Шольц переконаний, що Росія не досягне військової перемоги в Україні, зокрема й тому, що Німеччина та її партнери й надалі надаватиму Києву масштабну допомогу. "Путін помиляється, якщо думає, що час працює на нього, - заявив канцлер. - Чим раніше він зрозуміє, що його імперські цілі недосяжні, тим вищі шанси на припинення цієї війни".

Загальна сума німецької допомоги Україні перевищила за минулі 12 місяців 14 мільярдів євро, з яких понад 2,5 мільярда - постачання озброєнь. І такі поставки, пообіцяв канцлер, розширюватимуться. На черзі - система ППО Patriot, бронетранспортери Marder, важкі танки Leopard 2 та Leopard1 та ще одна зенітна установка IRIS-T.

Причому, наголосив Шольц, Німеччина діє не сама. Постачання танків Leopard 2 здійснюються разом з Польщею, Швецією, Норвегією, Іспанією, Канадою та Португалією, Leopard 1 та гаубиць - з Данією, Нідерландами та Італією, систем залпового вогню - з Великобританією та США. Нагадав він і про те, що навчання поводженню із західною бойовою технікою на німецьких полігонах уже пройшли понад три тисячі українських військовослужбовців.

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"Свобода має бути завжди краще озброєна, ніж тиранія"

Іншим елементом проголошеної канцлером "зміни епох", поряд із переглядом колишньої відмови від експорту озброєнь у кризові регіони світу та країни, де точаться бойові дії, став акцент на різке збільшення німецьких витрат на оборону та переозброєння Бундесверу.

Як першочерговий захід торік було створено спеціальний фонд у 100 мільярдів євро. Але коли Олаф Шольц почав розповідати про "успіхи" у справі модернізації німецької армії, у лавах консерваторів, які також голосували за цей фонд, пролунав сміх.

Фрідрих Мерц у Бундестазі, 2 березня Фото: Annegret Hilse/REUTERS

"Рік тому ви заявили, що відтепер ми витрачатимемо на оснащення Бундесверу понад 2 відсотки ВВП на рік, - нагадав канцлеру Фрідріх Мерц. - Тепер ми змушені констатувати, що оборонний бюджет 2023 року зменшився порівняно з 2022 роком на 300 мільйонів євро. А що стосується фонду в 100 мільрдів, то з нього нині витрачено лише 600 мільйонів, а подальших замовлень потрібно чекати".

"Свобода має бути завжди краще озброєна, ніж тиранія", - процитував у зв'язку з цим Мерц прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас. Не в захваті консерватори від обсягу та темпів надання німецької військової допомоги Україні. "Без допомоги американців Київ, а з ним і вся Україна була б сьогодні в руках Росії", - переконаний їхній лідер.

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Китай, "Новий шовковий шлях" та "Північний потік-2"

По-різному, нехай і в нюансах, канцлер та його головний парламентський опонент оцінили роль Китаю. І щодо того, що стосується війни Росії проти України, і на світовій арені взагалі.

Олаф Шольц розповів про те, що під час його візиту до Пекіну, а потім і на саміті G20, лідер КНР Сі Цзіньпін недвозначно засудив погрози Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України, що, за оцінкою канцлера, сприяло деескалації ситуації. І добре, продовжував він, що своє однозначно негативне ставлення до ядерної, а також хімічної та біологічної зброї Китай повторив у своєму недавньому плані із 12 пунктів.

Олаф Шольц і Сі Цзіньпін у Пекіні Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Але від Китаю можна правомірно очікувати, що свої пропозиції він обговорить із головними постраждалими - українцями та президентом Зеленським", - сказав Шольц. Він з жалем зауважив, що на нещодавній зустрічі міністрів фінансів G20 Китай не захотів, як це було на саміті на Балі, підтвердити своє чітке засудження російської агресії. Канцлер закликав Пекін використати свій вплив для того, щоб спонукати Росію вивести війська з України, і утриматися від постачання зброї Москві.

Фрідріх Мерц у критиці Китаю пішов ще далі. "Поряд із війною в Україні це стане для нас наступним великим викликом, необхідно прояснити наші відносини з Китаєм", - заявив він і нагадав про те, що, помиляючись, Берлін надто довго тримався за проєкт "Північний потік-2".

"Але те, що Росія робила з "Північним потоком - 2", КНР робить уже протягом багатьох років за допомогою проєкту так званого "Нового шовкового шляху", - переконаний Мерц. - Це такий самий імперський проєкт, покликаний забезпечити економічний вплив і політичне засилля в значно більшому регіоні, ніж цього могла досягти Росія за допомогою "Північного потоку-2". Голова ХДС закликав не повторювати з Китаєм ту саму помилку, якої Німеччина припустилася з російським газопроводом.