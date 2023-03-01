Рік війни в Україні та "зміна епох" канцлера: що змінилося?

27 лютого 2022 року канцлер ФРН Олаф Шольц проголосив "зміну епох". Наскільки епохальними стали зміни у політиці Берліна, продиктовані війною Росії проти України, розв'язаною рік тому?

"… Мова більше не йде виключно про наші спроможності надавати допомогу десь у світі, а й про те, щоб організовувати оборону нашої території та території наших союзників, бути у всеозброєнні на випадок виникнення загрози".

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) не уточнив, з якого боку він очікує виникнення загрози Німеччині, але всі й так зрозуміли, кого він мав на увазі, виступаючи 28 лютого із заявою для ЗМІ під час відвідин територіального командування Бундесверу, розташованого на території берлінського військового гарнізону імені німецького антифашиста Юліуса Лебера (Julius-Leber-Kaserne)

Територіальне командування Бундесверу

Територіальне командування Бундесверу - нова структура. Його створили з урахуванням досвіду дій німецьких військових в умовах пандемії коронавірусу, їхньої допомоги у подоланні наслідків катастрофічної повені на заході Німеччини влітку 2021 року та - головне - як реакцію на широкомасштабне російське вторгнення в Україну рік тому.

Начальник нового територіального командування Бундесверу генерал-лейтенант Карстен Бройєр (Carsten Breuer) Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

"Територіальне командування, - йдеться на сайті міноборони ФРН, - відповідає, зокрема, за управління та координацію операцій Бундесверу в Німеччині - від оборони території країни до координації перекидання збройних сил в інші регіони та формування кризового штабу у відомстві федерального канцлера".

Крім того, завданням цієї структури є також забезпечення в координації зі штабами НАТО пересування союзних військ територією Німеччини. У мирний час це територіальне командування координує допомогу військових у подоланні природних катастроф, як-от на річці Ар, чи за умов пандемії.

Доба нової зовнішньої та оборонної політики

Централізація раніше розрізненого в Німеччині оперативного управління військами - один, і далеко не найбільш промовистий приклад нової зовнішньої та оборонної політики, про яку оголосив канцлер у Бундестазі у своїй промові про "зміну епох" (Zeitenwende) у неділю, 27 лютого 2022 року. Тоді тривав четвертий день масованого вторгнення Росії в Україну.

Німеччина почала з постачання касок для ЗСУ, тепер на черзі - танки Leopard 2 A6 Фото: CHRISTOF STACHE/AFP

Ця війна призвела до того, що Берлін переглянув багато, здававлося б, непорушних зовнішньополітичних догм - таких, наприклад, як відмова постачати німецькі озброєння в кризові регіони світу і країни, охоплені бойовими діями. Не відразу, але крок за кроком уряд Німеччини став надавати Україні дедалі важливішу військову допомогу.

За постачанням озброєнь Києву Берлін вийшов на третє місце у світі після Вашингтона та Лондона та на перше - серед країн Європейського Союзу. Їхній загальний обсяг до 20 лютого цього року перевищив 2,5 мільярда євро (якщо бути точним - 2.558.391.406 євро). На сайті уряду ФРН є список німецької військової допомоги, що постійно оновлюється, яку він надає Україні - від вовняних ковдр і маскувальних сіток до важких самохідних гаубиць PzH 2000 і сучасних систем ППО IRIS-T. До кінця поточного кварталу ЗСУ будуть передані разом із боєприпасами ще й сучасні німецькі танки Leopard 2 A6. Спочатку 14, потім ще 4.

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За що критикують канцлера

Проте багато хто і серед союзників, і в самій Німеччині критикують Олафа Шольца та його уряд за, як вони вважають, зволікання з постачанням по-справжньому ефективниго важкого озброєння Україні.

Фрідріх Мерц Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Складається враження, що канцлер вагається і зволікає, а рішення ухвалює лише під тиском", - заявив напередодні ввечері у програмі Tagesthemen на першому каналі телебачення ФРН (ARD) лідер парламентської опозиції, голова консервативної Християнсько-демократичної спілки Фрідріх Мерц (Friedrich Merz). За його словами, уряд Німеччини "завжди робить лише мінімум того, що потрібно для підтримки України у її самообороні".

І це, вважає Мерц, стосується не лише постачання Києву озброєнь. За його оцінкою, Шольц хоч і проголосив рік тому "зміну епох", але сам до кінця не усвідомив весь масштаб того, що відбувається. Звідси - зволікання та непослідовність також із прийняттям рішень, наприклад, про переозброєння Бундесверу та витрачання виділених на це додаткових 100 мільярдів євро. "Я ще рік тому говорив канцлеру, що зміна епох повинна мати наслідки для всіх сфер політики, - заявив Мерц. Натомість, за його словами, уряд "відпрацьовує статті коаліційної угоди, начебто нічого не сталося".

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"Бундесвер практично голий"

Справді, з тих 100 мілярдів євроще не витрачено жодного центу. Замовлення ж розміщені поки що лише на американські F-35, які - аж у 2027 році - мають стати на заміну застарілим німецьким винищувачам-бомбардувальникам Tornado, і на деяке електронне обладнання для переходу Бундесверу на цифровий радіозв'язок.

Альфонс Маіс Фото: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

А оснащення Бундесверу тим часом з кожним місяцем стає дедалі невтішнішим. Одразу після нападу Росії на Україну командувач сухопутних військ генерал Альфонс Маїс (Alfons Mais) констатував: "Бундесвер практично голий". Тепер ситуація стала ще гіршою, оскільки озброєння, що передаються Україні, залишають дедалі більші дірки в арсеналах німецької армії.

Наприклад, у 203-му танковому батальйоні Бундесверу в Августдорфі, який передає Україні ті самі 18 танків Leopard 2 А6. Поповнення ж у його танковому парку буде невідомо коли. При цьому загалом у німецьких танкових батальйонах, за оцінками експертів, боєздатність техніки становить у середньому лише 33 відсотки.

Експерт ХДС з питань оборони, полковник у відставці Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) каже: "Бундесвер має колосальний дефіцит (оснащення - Ред.), зміна епох у ньому ще й не починалась". Причину зволікання він бачить у тому, що свою знаменну промову в Бундестазі Олаф Шольц виголошував ще тоді, коли у відомстві канцлера ще виходили з того, що Київ упаде і російська армія ось-ось займе позиції перед східним кордоном Польщі. "Тепер же, коли армія України веде мужні та успішні бої, порив (канцлера. - Ред.) помітно стишився".

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