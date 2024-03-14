Нові суперечки про Taurus, або Шольц "бере бика за роги"

Відповідаючи на запитання депутатів Бундестагу, канцлер ФРН Олаф Шольц знову спробував переконати їх у правильності свого рішення не передавати німецькі крилаті ракети Taurus Україні.

Якби на те була воля канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), тема (не)поставок німецьких крилатих ракет Taurus Україні була б давно закрита. Однак мало не щодня ця тема знову опиняється в центрі політичної дискусії в Німеччині. Так було і в середу, 13 березня, коли на порядку денному пленарного засідання Бундестагу - вперше цього року - були відповіді глави уряду на запитання депутатів.

Обговорення відмови канцлера задовольнити прохання Києва про такі ракети хоч і відбувалося у формі запитань і відповідей, але по суті справи вилилося в гостру полеміку між ним і представниками консервативної опозиції, яка не вважає переконливими аргументи Шольца.

Канцлер про Taurus: "Розсудливість - не слабкість"

Розуміючи, що від теми ракет все одно не втекти, канцлер вирішив випередити опонентів і зачепив її вже у своїй короткій вступній заяві. Нагадавши про той внесок (другий за розмірами після США), який Німеччина вносить у загальний обсяг західної військової допомоги Україні, Шольц, за його власним висловом, вирішив "взяти бика за роги".

Канцлер Олаф Шольц вперше цього року відповідав на запитання німецьких депутатів Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

"З моєї точки зору, при всіх рішеннях (щодо постачання Києву різних озброєнь. - Ред.) абсолютно необхідно ретельно зважувати кожне з них. Розсудливість не слід вважати слабкістю, розсудливість - це те, на що мають право громадяни нашої країни, - заявив він. - І для мене виключені поставки (Україні. - Ред.) таких далекобійних озброєнь, розумне застосування яких було б пов'язане з участю німецьких солдатів, нехай і тих, що перебувають за межами України. Це межа, яку я, як канцлер, переходити не хочу, тому я й ухвалив таке рішення... Я вважаю за необхідне під час поставок озброєнь суворо дотримуватися неучасті німецьких військовослужбовців".

Тим самим Олаф Шольц у стислій формі повторив приблизно ті ж аргументи, які він озвучив наприкінці лютого на зустрічі з головними редакторами інформаційного агентства dpa.

Аргументи канцлера не переконали консерваторів

Але як тоді, так і зараз мотиви канцлера не задовольнили прихильників передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul) виклав свої заперечення у вигляді запитання канцлеру.

Він попросив Шольца уточнити, що саме стало причиною його відмови постачати такі ракети Києву: "Це необхідна, на вашу думку, участь німецьких солдатів на території України, що спростовують офіцери Люфтваффе? (у підслуханій онлайн-конференції. - Ред.) Чи це ваша друга версія, згідно з якою ви побоюєтеся втратити контроль за застосуванням цієї зброї? Або ще більш далекосяжний аргумент - що німецькі солдати, як ви щойно заявили, не можуть допомагати Україні, навіть перебуваючи за її межами, тобто в Німеччині? Адже це ставить під питання взагалі навчання в Німеччині українських військовослужбовців".

"Я, як канцлер, несу відповідальність за те, щоб запобігти участі Німеччини в цій війні, - наполягав Олаф Шольц. - Йдеться про далекобійну зброю, що досягає цілей на відстані до 500 кілометрів, це зброя, яку, я вважаю, безвідповідально надавати в розпорядження і застосовувати без участі німецьких солдатів". Він наголосив, що неважливо, відбувається це в Україні чи планування і програмування цілей здійснюється в Німеччині. І до навчання українських військовослужбовців поводженню з німецькими системами озброєнь це, за його словами, жодного стосунку не має.

Довіра до українців і безпека Німеччини

Ще один закид, що пролунав у додатковому запитанні Йоганна Вадефуля, полягає у відсутності, на його думку, довіри канцлера до українців, що вони, мовляв, порушать домовленості й почнуть бити німецькими крилатими ракетами по об'єктах на корінній території Росії.

По суті Олаф Шольц не відповів на цей закид, сказавши лише, що в питаннях війни і миру відповідальним політикам неприпустимо оцінювати ситуацію категоріями, що належать до сфери психології. Йдеться не про те, довіряємо ми українцям чи ні, заявив він, а про те, щоб гарантувати безпеку Німеччини.

Чому Парижу і Лондону можна, а Берліну не можна?

Наступний раунд полеміки на тему ракет Taurus відкрив зовнішньополітичний експерт фракції консерваторів Норберт Реттґен (Norbert Röttgen). Він процитував самого канцлера, який заявив на зустрічі в dpa, що англійці та французи беруть участь у програмуванні цілей для ракет Storm Shadow, які поставляються Україні, але Німеччина цього робити не може.

"Постає питання: чи вважаєте ви, що Франція і Великобританія внаслідок поставок своїх крилатих ракет стали учасниками війни? - запитав Реттґен канцлера. - А якщо ви негативно відповісте на це запитання, постає інше: чому в такому разі ви бачите загрозу для Німеччини стати учасником війни, якщо ми чинитимемо так само, як Франція і Великобританія?".

Великобританія та Франція надають Україні крилаті ракети Storm Shadow / Scalp (архівне фото) Фото: RABIH MOGHRABI/AFP/Getty Images

Відповідь канцлера звелася до того, що, на відміну від Франції та Великобританії, участь німецьких солдатів передбачає наявність мандата Бундестагу. "Це дуже далекобійна зброя, - заявив Шольц, - і з урахуванням того, наскільки важливо не втратити контроль за вибором цілей, її застосування неприпустиме без участі німецьких солдатів".

Голова комітету з оборони: "Росія наклала в штани"

Години, відведеної на запитання канцлеру і його відповіді, депутатам не вистачило. Тему ракет Taurus вони знову порушили в другій половині дня, коли за ініціативою правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) на порядок денний Бундестагу було винесено питання про прослуховування російськими спецслужбами онлайн-конференції офіцерів німецьких військово-повітряних сил.

До аргументу Шольца про неодмінну участь німецьких військових у застосуванні цих ракет повернувся Єнс Леман (Jens Lehmann) із фракції ХДС/ХСС. Ні в Іспанії, ні в Південній Кореї, які мають на озброєнні Taurus, не присутні солдати Бундесверу, зазначив він, отже, і Україна може обійтися без них.

Примітно, що жоден із виступаючих представників двох партій - Зелених та лібералів, які формують із соціал-демократами канцлера урядову коаліцію, не підтримали позицію Шольца щодо ракет Taurus. Річ у тім, що деякі впливові "зелені" та ліберали також схиляються до їхнього постачання Україні.

Голова оборонного комітету Бундестаг Марі-Аґнес Штра-Ціммерманн (архівне фото) Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Натомість рішення Олафа Шольца рішуче підтримав Рюдіґер Лукассен (Rüdiger Lucassen) із фракції АдН. "Але, по суті справи, ви маєте рацію, - заявив він, не забувши для початку розкритикувати політичний стиль канцлера. - Taurus - це зброя з потенціалом перетворити війну за Україну на війну у всій Європі, на велику війну... Канцлер каже "ні" ракетам Taurus. Залишайтеся при своєму рішенні, навіть якщо його мотиви туманні".

Що ж стосується прослуховування розмови офіцерів Бундесверу, які саме й обговорювали варіанти застосування таких ракет, то мета її зливу, за оцінкою глави комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), полягала у спробі змусити міністра оборони відправити у відставку тямущих генералів і зміцнити канцлера у рішенні не постачати Україні Taurus. "Очевидно, у Росії зі страху перед ракетами Taurus по-справжньому наклали в штани", - констатувала вона.