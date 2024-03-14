Нові суперечки про Taurus, або Шольц "бере бика за роги"14 березня 2024 р.
Якби на те була воля канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), тема (не)поставок німецьких крилатих ракет Taurus Україні була б давно закрита. Однак мало не щодня ця тема знову опиняється в центрі політичної дискусії в Німеччині. Так було і в середу, 13 березня, коли на порядку денному пленарного засідання Бундестагу - вперше цього року - були відповіді глави уряду на запитання депутатів.
Обговорення відмови канцлера задовольнити прохання Києва про такі ракети хоч і відбувалося у формі запитань і відповідей, але по суті справи вилилося в гостру полеміку між ним і представниками консервативної опозиції, яка не вважає переконливими аргументи Шольца.
Канцлер про Taurus: "Розсудливість - не слабкість"
Розуміючи, що від теми ракет все одно не втекти, канцлер вирішив випередити опонентів і зачепив її вже у своїй короткій вступній заяві. Нагадавши про той внесок (другий за розмірами після США), який Німеччина вносить у загальний обсяг західної військової допомоги Україні, Шольц, за його власним висловом, вирішив "взяти бика за роги".
"З моєї точки зору, при всіх рішеннях (щодо постачання Києву різних озброєнь. - Ред.) абсолютно необхідно ретельно зважувати кожне з них. Розсудливість не слід вважати слабкістю, розсудливість - це те, на що мають право громадяни нашої країни, - заявив він. - І для мене виключені поставки (Україні. - Ред.) таких далекобійних озброєнь, розумне застосування яких було б пов'язане з участю німецьких солдатів, нехай і тих, що перебувають за межами України. Це межа, яку я, як канцлер, переходити не хочу, тому я й ухвалив таке рішення... Я вважаю за необхідне під час поставок озброєнь суворо дотримуватися неучасті німецьких військовослужбовців".
Тим самим Олаф Шольц у стислій формі повторив приблизно ті ж аргументи, які він озвучив наприкінці лютого на зустрічі з головними редакторами інформаційного агентства dpa.
Аргументи канцлера не переконали консерваторів
Але як тоді, так і зараз мотиви канцлера не задовольнили прихильників передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul) виклав свої заперечення у вигляді запитання канцлеру.
Він попросив Шольца уточнити, що саме стало причиною його відмови постачати такі ракети Києву: "Це необхідна, на вашу думку, участь німецьких солдатів на території України, що спростовують офіцери Люфтваффе? (у підслуханій онлайн-конференції. - Ред.) Чи це ваша друга версія, згідно з якою ви побоюєтеся втратити контроль за застосуванням цієї зброї? Або ще більш далекосяжний аргумент - що німецькі солдати, як ви щойно заявили, не можуть допомагати Україні, навіть перебуваючи за її межами, тобто в Німеччині? Адже це ставить під питання взагалі навчання в Німеччині українських військовослужбовців".
"Я, як канцлер, несу відповідальність за те, щоб запобігти участі Німеччини в цій війні, - наполягав Олаф Шольц. - Йдеться про далекобійну зброю, що досягає цілей на відстані до 500 кілометрів, це зброя, яку, я вважаю, безвідповідально надавати в розпорядження і застосовувати без участі німецьких солдатів". Він наголосив, що неважливо, відбувається це в Україні чи планування і програмування цілей здійснюється в Німеччині. І до навчання українських військовослужбовців поводженню з німецькими системами озброєнь це, за його словами, жодного стосунку не має.
Довіра до українців і безпека Німеччини
Ще один закид, що пролунав у додатковому запитанні Йоганна Вадефуля, полягає у відсутності, на його думку, довіри канцлера до українців, що вони, мовляв, порушать домовленості й почнуть бити німецькими крилатими ракетами по об'єктах на корінній території Росії.
По суті Олаф Шольц не відповів на цей закид, сказавши лише, що в питаннях війни і миру відповідальним політикам неприпустимо оцінювати ситуацію категоріями, що належать до сфери психології. Йдеться не про те, довіряємо ми українцям чи ні, заявив він, а про те, щоб гарантувати безпеку Німеччини.
Чому Парижу і Лондону можна, а Берліну не можна?
Наступний раунд полеміки на тему ракет Taurus відкрив зовнішньополітичний експерт фракції консерваторів Норберт Реттґен (Norbert Röttgen). Він процитував самого канцлера, який заявив на зустрічі в dpa, що англійці та французи беруть участь у програмуванні цілей для ракет Storm Shadow, які поставляються Україні, але Німеччина цього робити не може.
"Постає питання: чи вважаєте ви, що Франція і Великобританія внаслідок поставок своїх крилатих ракет стали учасниками війни? - запитав Реттґен канцлера. - А якщо ви негативно відповісте на це запитання, постає інше: чому в такому разі ви бачите загрозу для Німеччини стати учасником війни, якщо ми чинитимемо так само, як Франція і Великобританія?".
Відповідь канцлера звелася до того, що, на відміну від Франції та Великобританії, участь німецьких солдатів передбачає наявність мандата Бундестагу. "Це дуже далекобійна зброя, - заявив Шольц, - і з урахуванням того, наскільки важливо не втратити контроль за вибором цілей, її застосування неприпустиме без участі німецьких солдатів".
Голова комітету з оборони: "Росія наклала в штани"
Години, відведеної на запитання канцлеру і його відповіді, депутатам не вистачило. Тему ракет Taurus вони знову порушили в другій половині дня, коли за ініціативою правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) на порядок денний Бундестагу було винесено питання про прослуховування російськими спецслужбами онлайн-конференції офіцерів німецьких військово-повітряних сил.
До аргументу Шольца про неодмінну участь німецьких військових у застосуванні цих ракет повернувся Єнс Леман (Jens Lehmann) із фракції ХДС/ХСС. Ні в Іспанії, ні в Південній Кореї, які мають на озброєнні Taurus, не присутні солдати Бундесверу, зазначив він, отже, і Україна може обійтися без них.
Примітно, що жоден із виступаючих представників двох партій - Зелених та лібералів, які формують із соціал-демократами канцлера урядову коаліцію, не підтримали позицію Шольца щодо ракет Taurus. Річ у тім, що деякі впливові "зелені" та ліберали також схиляються до їхнього постачання Україні.
Натомість рішення Олафа Шольца рішуче підтримав Рюдіґер Лукассен (Rüdiger Lucassen) із фракції АдН. "Але, по суті справи, ви маєте рацію, - заявив він, не забувши для початку розкритикувати політичний стиль канцлера. - Taurus - це зброя з потенціалом перетворити війну за Україну на війну у всій Європі, на велику війну... Канцлер каже "ні" ракетам Taurus. Залишайтеся при своєму рішенні, навіть якщо його мотиви туманні".
Що ж стосується прослуховування розмови офіцерів Бундесверу, які саме й обговорювали варіанти застосування таких ракет, то мета її зливу, за оцінкою глави комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), полягала у спробі змусити міністра оборони відправити у відставку тямущих генералів і зміцнити канцлера у рішенні не постачати Україні Taurus. "Очевидно, у Росії зі страху перед ракетами Taurus по-справжньому наклали в штани", - констатувала вона.