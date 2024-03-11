Ракети для України: Бербок підтримує круговий обмін Taurus

Україна домагається від ФРН поставок крилатих ракет Taurus, але Німеччина побоюється подальшого втягування у війну. Глава МЗС ФРН Бербок вважає, що виходом може стати круговий обмін ракетами з Лондоном.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що вона відкрита до пропозиції британського колеги Девіда Кемерона надати Україні додаткові крилаті ракети шляхом кругового обміну з Лондоном далекобійними ракетами Taurus. "Це може бути опцією", - сказала вона в ефірі німецького телеканалу ARD у неділю, 10 березня.

Бербок зазначила, що таку схему вже було випробувано під час постачання Україні іншої військової техніки. "Кругові поставки - це, так би мовити, німецький винахід. Це може стати опцією. Ми колись уже використовували її під час інших поставок", - сказала вона.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) уже вдавався до кругового обміну як варіанту непрямих поставок військової допомоги Києву ще на початку війни Росії проти України, коли не хотів безпосередньо поставляти Україні танки Leopard 2.

Пропозиція Девіда Кемерона щодо Taurus

Девід Кемерон в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung повідомив про намір "найтіснішим чином співпрацювати з німецькими партнерами, щоб допомогти Україні". Як можливий варіант він запропонував кругові поставки, щоб розвіяти сумніви Шольца. Олаф Шольц відмовляється передавати Україні крилаті ракети TAURUS з дальністю 500 км через побоювання, що це нібито зробить Німеччину безпосередньою учасницею війни в Україні.

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"Ми готові розглянути всі опції, щоб домогтися максимального ефекту для України", - підкреслив Кемерон. При цьому він відмовився повідомити будь-які деталі, щоб "не розкривати противнику наших планів".

У чому полягає круговий обмін зброєю

У разі кругового обміну Німеччина може передати ракети Taurus Великобританії, а та, своєю чергою, поставить Україні нову партію далекобійних ракет Storm Shadow. Taurus і Storm Shadow аналогічні за конструкцією, але не ідентичні.

Видання Spiegel зазначає, що така форма обміну була б привабливою для Німеччини, оскільки ракети Taurus не використовували б в Україні, і це виключило б необхідність програмування цих ракет для ударів по російських цілях за допомогою німецьких фахівців. Така допомога, на думку Шольца, поставила б Німеччину на межу прямої участі у війні в Україні, чого він всіляко намагається уникнути.

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Анналена Бербок ще влітку наголошувала, що Україна через наявність мінного поясу в східних районах країни потребує більш далекобійних систем озброєнь, зокрема ракет TAURUS.