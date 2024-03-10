Taurus: у ФРН немає єдності щодо питання про круговий обмін

У німецьких політиків немає єдиної думки щодо можливості здійснити круговий обмін озброєннями, за якого ФРН поставить Великобританії далекобійні ракети Taurus, а Лондон, зі свого боку, передасть Києву ракети Storm Shadow. Про це пише в суботу, 9 березня, повідомляється на сайті новинної програми Tagesschau німецького телеканалу ARD.

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Так, експерт з європейської політики правлячої партії "Союз 90 / Зелені" Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) привітав подібний круговий обмін. "Було б краще, якби (канцлер ФРН Олаф. - Ред.) Шольц перестав блокувати постачання Taurus (Україні. - Ред.). Однак перш ніж Україна не отримає взагалі жодних крилатих ракет, круговий обмін (варто розглядати. - Ред.) як одну з можливостей", - заявив він в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke.

Тим часом керівництво фракції опозиційного блоку ХДС/ХСС у Бундестазі ідею обміну відкидає. Як пояснив в інтерв'ю газеті Rheinische Post заступник голови фракції Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul), "необхідно зробити все, щоб запобігти поразці України". "До цього належить і постачання найкращих систем озброєння, а Taurus - це якраз така система. Жоден круговий обмін не може замінити її за дальністю, точністю та силою ураження", - додав він.

Раніше до постачання Україні далекобійних ракет Taurus закликали голови ХДС та її сестринської партії ХСС - Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) і Маркус Зедер (Markus Söder).

Водночас віцеголова фракції правлячої Соціал-демократичної партії в Бундестазі Дірк Візе (Dirk Wiese) нагадав в інтерв'ю газеті Rheinsiche Post, що більшість німців підтримують позицію Шольца, який відмовляється від поставок далекобійних ракет Taurus Україні. За словами Візе, цю думку поділяють і багато членів ХДС і ХСС, "як дізнаєшся з приватних розмов у виборчому окрузі".

Більшість німців проти поставок Taurus Україні

Як свідчать оприлюднені 7 березня результати репрезентативного опитування Deutschlandtrend, проведеного інститутом Infratest dimap на замовлення телеканалу ARD і газети Welt, частка німців, які виступають проти поставок ракет Taurus Києву, за минулий місяць збільшилася на 9 відсотків і становить наразі 61 відсоток. Підтримати таку ініціативу готові 29 відсотків громадян, що на 7 процентних пунктів менше, ніж місяць тому.

22 лютого проєкт резолюції про постачання ракет Taurus Україні, висунутий блоком ХДС/ХСС, було відкинуто абсолютною більшістю депутатів Бундестагу. 7 березня, однак, керуючий справами фракції Торстен Фрай (Thorsten Frei) заявив в інтерв'ю газеті Rheinische Post, що блок ХДС/ХСС у Бундестазі наступного тижня знову винесе це питання на голосування. Очікується, що воно відбудеться 14 березня.

Про можливість організувати з Німеччиною круговий обмін озброєннями заради підтримки України розповів глава МЗС Великобританії Девід Кемерон в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung. Відповідаючи на запитання про можливість такого ходу, він вказав: "Ми готові розглянути всі опції, щоб домогтися максимального ефекту для України".

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкидає ідею постачання ракет Taurus Україні, обґрунтовуючи це тим, що, якщо "неправильно застосувати" Taurus, ракета може "вразити ціль де-небудь у Москві".